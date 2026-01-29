Hàng ngàn chim én “chiếm phố”, người dân Cần Thơ than trời vì phân chim

Ngày 29-1, UBND phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) đã chỉ đạo lực lượng vệ sinh công cộng phun nước, chà rửa phân chim én tại nhiều tuyến đường trên địa bàn nhằm giảm ô nhiễm môi trường, bảo đảm sinh hoạt cho người dân.

Chim én đậu dày đặc trên dây điện ở phường Phú Lợi từ nhiều tháng qua

Từ cuối tháng 11-2025, hàng ngàn con chim én đậu dày đặc trên dây điện dọc đường Hai Bà Trưng, phường Phú Lợi. Ban đầu, chim đậu nhiều khiến nhiều người tò mò vì hiếm gặp nhưng đến nay đàn chim vẫn chưa di chuyển đi nơi khác.

Hệ quả là mỗi ngày lượng phân chim rơi xuống mặt đường, nhà dân rất lớn, gây mùi hôi, mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động buôn bán.

Không chỉ riêng đường Hai Bà Trưng, các tuyến lân cận như Nguyễn Huệ, Ngô Quyền, Cách Mạng Tháng Tám, Phan Chu Trinh… cũng xuất hiện tình trạng phân chim phủ trắng mặt đường, buộc người dân phải thường xuyên dọn dẹp.

Phân chim én rơi vãi trên mái che và mặt đường

Ông Trần Mạnh Kha (42 tuổi, ngụ TPHCM) cho biết mỗi lần đi công tác tại phường Phú Lợi, ông thường dạo bộ và tập thể dục tại công viên 30/4 vào sáng sớm và chiều tối. Tuy nhiên, trong ba lần đến đây gần đây, ông phải bỏ thói quen này vì ngại phân chim rơi xuống người.

Phân chim én trắng xoá, bốc mùi hôi khiến người dân khó chịu

Ngoài ra, nhiều người dân địa phương phản ánh khi lưu thông bằng xe máy vào ban đêm trên các tuyến đường nói trên thường bị phân chim rơi trúng, gây khó chịu và mất an toàn.

Theo UBND phường Phú Lợi, phường sẽ gửi văn bản xin ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường tìm hướng xử lý phân chim để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.