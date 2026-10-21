Ông Trump gọi điện cho Tổng thống Putin, 'điều kỳ diệu' lập tức xảy ra

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo được Nga đồng ý trả tự do cho một cựu giáo viên Mỹ nghỉ hưu, người bị bỏ tù với cáo buộc tham chiến tại Ukraine với tư cách lính đánh thuê.

Theo bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông Trump vào sáng thứ Tư: “Stephen Hubbard, người bị Nga bắt giữ cách đây bốn năm dưới thời chính quyền Biden, vừa được trả tự do khỏi nhà tù theo yêu cầu của Tổng thống Donald J. Trump. Yêu cầu được đưa ra trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc điện đàm vào tuần trước”.

Bài đăng cho biết thêm, Stephen đang trên đường trở về nhà và sẽ sớm đoàn tụ với gia đình. “Vì tôn trọng Tổng thống Trump”, Mỹ không phải trao đổi bất cứ thứ gì để đổi lấy việc trả tự do cho Hubbard.

Stephen Hubbard.

Điện Kremlin cho biết động thái này là cử chỉ thiện chí.

Gia đình ông Hubbard cảm ơn “Tổng thống Trump và nhóm của ông vì mở cuộc đối thoại với Nga, dẫn đến ngày vui này. Gia đình chúng tôi có thể chứng thực rằng có những điều may mắn tuyệt vời trên con đường gian nan hướng tới hòa bình”.

Tổng thống Nga Putin cũng có cuộc gặp với các đặc phái viên của ông Trump, sau khi các nhà đàm phán Mỹ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và các nhà lãnh đạo châu Âu tại thủ đô Oslo của Na Uy.

Ukraine đưa ra những ý tưởng và đề xuất mới tại các cuộc đàm phán đó, một quan chức Mỹ nói với NBC News, đồng thời cho biết thêm rằng “tiến bộ đáng kể” đạt được khi chính quyền ông Trump tăng cường nỗ lực hòa bình.

“Chúng tôi muốn ông Zelensky đạt được thỏa thuận”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Các đặc phái viên Mỹ nói với ông Putin hôm thứ Tư rằng “nền tảng” được đặt ra để chấm dứt giao tranh Nga-Ukraine, và mong nhà lãnh đạo Nga sẽ xem xét nối lại các cuộc đàm phán ba bên.