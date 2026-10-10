Người đàn ông ở Ninh Bình tử vong khi cứu hai cháu bé ngã xuống sông

Ngày 10/10, lãnh đạo xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người đàn ông tử vong trong lúc cứu hai cháu bé.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h20 cùng ngày, hai cháu N.T.T.L. và Đ.B.H. (cùng sinh năm 2012) đi xe đạp đến khu vực tuyến sông tiêu nước, cấp nước nội đồng gần cống họ Phan, thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy. Khi tới đây, hai cháu không may ngã xuống sông.

Thời điểm xảy ra sự việc, ông N.T.K. (SN 1959, trú tại xã Giao Thủy) đang đi xe đạp trên tuyến đường gần đó. Phát hiện hai cháu nhỏ gặp nạn, ông K. nhanh chóng tiếp cận rồi lao xuống sông cứu người. Một số người dân ở gần hiện trường sau đó cũng đến hỗ trợ. Hai cháu bé và ông K. được đưa lên bờ. Hai cháu may mắn an toàn, trong khi ông K. tử vong.

Sau vụ việc, chính quyền xã Giao Thủy phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết, bàn giao thi thể ông K. cho gia đình lo hậu sự.

Lãnh đạo xã Giao Thủy cho biết, địa phương đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị truy khen thưởng đột xuất đối với ông N.T.K., nhằm ghi nhận hành động dũng cảm cứu người. Đồng thời, địa phương dự kiến trình UBND tỉnh Ninh Bình và Sở Nội vụ xem xét hình thức truy khen thưởng phù hợp đối với ông.