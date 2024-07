Hai cháu bé mất liên lạc ở Lào Cai: Uống nước trong téc để duy trì sự sống

Theo báo cáo nhanh của UBND thị xã Sa Pa, chiều 29/6, có 2 cháu bé nghi bị mất tích khi đi bắt cá tại suối Mường Hoa thuộc khu vực thôn Lao Hàng Chải, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa.

Cụ thể, cháu Lý A Páo (SN 2014) và cháu Lý A Sở (SN 2017), cả 2 cháu đều là người dân tộc Mông; hộ khẩu thường trú thôn Lao Hàng Chải, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa. Chiều 29/6, hai cháu bé trên đi bắt cá tại suối Mường Hoa khu vực thôn Lao Hàng Chải, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, sau đó gia đình không liên lạc được, nghi mất tích và báo cáo chính quyền địa phương.

2 cháu bé được tìm thấy sau gần 4 ngày mất tích. (Ảnh: Giàng A Tu)

Ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo Công an thị xã Sa Pa đã chỉ đạo Công an xã Hoàng Liên phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thị xã tổ chức tìm kiếm.

Đồng thời, UBND thị xã Sa Pa đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và phòng thủ dân sự thị xã phối hợp với UBND xã Hoàng Liên, UBND xã Tả Van, Nhà máy thủy điện Sử Pán 1 huy động lực lượng xung kích và nhân dân của 2 xã với số lượng khoảng 230 người, hỗ trợ gia đình tiến hành tìm kiếm 2 cháu tại khu vực dọc suối Mường Hoa từ địa phận thuộc thôn Lao Hàng Chải, xã Hoàng Liên đến khu vực lòng hồ Thủy điện Sử Pán 1, thuộc xã Tả Van.

Đến 6h ngày 2/7, giáo viên trường Tiểu học Lao Chải và người dân đã tìm thấy 2 cháu bé tại trường Tiểu học Lao Chải, xã Hoàng Liên. Các lực lượng chức năng đã đưa các cháu đến trạm y tế để được chăm sóc và kiểm tra sức khỏe, sau đó đưa các cháu về gia đình. Hiện sức khoẻ 2 cháu tương đối ổn định.

Sau khi tìm thấy 2 cháu bé, bàn giao cho gia đình, UBND thị xã đã thông báo cho Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và phòng thủ dân sự thị xã, Công an thị xã Sa Pa, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, các cơ quan chức năng liên quan, UBND xã Hoàng Liên, UBND xã Tả Van kết thúc việc tìm kiếm.

