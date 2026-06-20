Hai bò tót chết trong Khu bảo tồn Đồng Nai

Ngày 20/6, Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân hai con bò tót chết tại tiểu khu 123, rừng Mã Đà, phường Trị An.

Tối qua, khi tuần tra rừng, kiểm lâm trạm Cù Đinh phát hiện một con bò tót nặng khoảng 1,2 tấn nằm chết tại lô 25, khoảnh 2. Cách đó khoảng 200 m, một con khác nặng chừng 800 kg cũng được tìm thấy trong tình trạng tương tự tại lô 9.

Đàn bò tót trong khu bảo tồn được bẫy ảnh chụp lại tháng 4. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Hai con vật nằm nghiêng, chân hướng lên trên, xác còn nguyên vẹn nhưng đã phân hủy. Kết quả khám nghiệm ban đầu không ghi nhận dấu hiệu bị tác động ngoại lực hoặc mắc bẫy.

Theo người dân địa phương, khu vực này có mưa lớn kèm giông, sét vào tối cùng ngày. Cơ quan chức năng đang làm rõ liệu thời tiết có liên quan đến cái chết của hai con bò tót hay không.

Bò tót thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB, bị nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Khảo sát năm 2008 ghi nhận khoảng 300 bò tót tại Vườn quốc gia Cát Tiên và Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.