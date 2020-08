Hà Nội: Tạm ngừng hoạt động 3 bệnh viện không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Bảy, ngày 22/08/2020 13:28 PM (GMT+7)

Theo Sở Y tế Hà Nội, 3 bệnh viện trên địa bàn TP không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đã bị tạm ngừng hoạt động khám chữa bệnh để khắc phục.

Sáng 22/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội đã họp với Cục Y tế, Bộ Quốc Phòng, Công an, Giao thông vận tải và tất cả các bệnh viện trên địa bàn TP.

Tại cuộc họp, bà Trần Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, các đơn vị chức năng đã thành lập 4 đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện trực thuộc.

Theo bà Hà, các đơn vị chức năng đã kiểm tra 46/80 bệnh viện trên địa bàn. Trong đó, có 34 bệnh viện an toàn, 7 bệnh viện an toàn ở mức thấp, 3 bệnh viện không an toàn gồm: Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội, Bệnh viện Mắt Việt Nhật, Bệnh viện Mắt HiTec.

3 bệnh viện này đã không đảm bảo an toàn trong sàng lọc, phân luồng, cách ly khi có người bệnh nghi ngờ. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu bệnh viện ngừng hoạt động khám chữa bệnh để tổ chức lại và báo cáo Sở Y tế. Các bệnh viện an toàn ở mức thấp, Sở Y tế đã phê bình trong các cuộc giao ban trực tuyến với các bệnh viện và đã yêu cầu khắc phục.

Sở Y tế cũng đề nghị các đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra lại để có các biện pháp xử lý kịp thời và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm và khẩn trương thực hiện công tác phòng chống dịch tại đơn vị.

Theo bà Hà, hiện có 11 bệnh viện đã thực hiện được xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó có 3 đơn vị được phép khẳng định là Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Medlatec, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố. Năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 của 11 bệnh viện là 2.484 mẫu/ngày.

Ngoài ra, bà Hà cũng yêu cầu, các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng giường bệnh, nhân lực, trang thiết bị phục vụ cho điều trị người bệnh COVID-19 tại các tuyến được phân công theo phương châm 4 tại chỗ.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ của các bệnh viện, gắn trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện về công tác phòng, chống dịch. Từ đó xử lý nghiệm cá nhân, tập thể nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, bà Hà cũng đề xuất Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ cho ngành Y tế Hà Nội trong công tác phòng chống dịch COVID-19 về công tác dự phòng, công tác điều trị. Ngoài ra, Hà Nội cũng đề xuất việc kiểm tra giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh trong công tác phòng, chống dịch.

Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-tam-ngung-hoat-dong-3-benh-vien-khong-dam-bao-an-toan-phong-chong-dich-covid-19-50202022813291719.htm