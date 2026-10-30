Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

'Số phận' 12 dự án Mường Thanh tại Hà Nội: Hạng mục nào được tồn tại, phần nào buộc phá dỡ?

Sự kiện: Thời sự

Để giải quyết dứt điểm tình trạng xây dựng sai phép, vượt quy hoạch gây áp lực lên hạ tầng tại 12 dự án Mường Thanh, Hà Nội đã chốt cơ chế xử lý đặc thù dựa trên Luật Thủ đô. Theo đó, việc xử lý vi phạm được phân định rạch ròi, công trình đáp ứng đủ điều kiện hạ tầng tối thiểu mới được phép tồn tại, các hạng mục khối đế chuyển đổi sai công năng buộc phải phá dỡ, hoàn trả...

&#39;Số phận&#39; 12 dự án Mường Thanh tại Hà Nội: Hạng mục nào được tồn tại, phần nào buộc phá dỡ? - 1

CHIA SẺ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trung Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/so-phan-12-du-an-muong-thanh-tai-ha-noi-h...

-30/10/2026 13:59 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN