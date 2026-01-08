Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 06 về kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố năm 2026.

Theo Kế hoạch này, TP Hà Nội đặt mục tiêu tổ chức kiểm tra đạt từ 60% trở lên trên tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn phải được kiểm tra ít nhất một lần/ năm.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện phức tạp về tệ nạn xã hội thì sẽ tổ chức tái kiểm tra để phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm về phòng, chống tệ nạn xã hội. Cùng với đó, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm ít nhất tại 15 xã, phường, đảm bảo hoạt động phúc tra, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện của Đội Kiểm tra liên ngành 178 các xã, phường.

Trong đó, Đội Kiểm tra liên ngành 178 TP tổ chức kiểm tra đột xuất tối thiểu 40 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ; kiểm tra, hướng dẫn ít nhất 15 Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp xã trong việc triển khai, thực hiện công tác kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tại địa phương.

Hà Nội sẽ kiểm tra hàng nghìn cơ sở kinh doanh dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm như: khách sạn, nhà nghỉ căn hộ cho thuê, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... Ảnh minh họa

Căn cứ chỉ tiêu được giao, UBND cấp xã giao Đội Kiểm tra liên ngành 178 tổ chức kiểm tra ít nhất 2.937 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Đối tượng kiểm tra sẽ gồm: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm như khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng, nhà trọ, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ kinh doanh du lịch, căn hộ cho thuê, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm: Kiểm tra điều kiện kinh doanh: đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động, các điều kiện đảm bảo về an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra việc sử dụng người lao động, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người lao động quy định trong một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và việc chấp hành các quy định khác của Bộ Luật Lao động tại cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Việc thực hiện cam kết của chủ cơ sở với các ngành chức năng, UBND cấp xã nơi cơ sở đăng ký kinh doanh về việc không để xảy ra tệ nạn mại dâm tại cơ sở, thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh và chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm.

Thực hiện đăng ký tạm trú cho người lao động thuộc diện phải đăng ký tạm trú; kiểm tra giấy xác nhận của địa phương nơi người đó thường trú hoặc giấy báo tạm vắng, bản cam kết không vi phạm tệ nạn mại dâm của người lao động.

Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, theo dõi, giám sát việc khám sức khỏe cho người lao động; Chấp hành kinh doanh sản phẩm văn hóa, hàng hóa theo quy định của pháp luật; Các quy định của pháp luật khác có liên quan tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.