Thượng tá công an nói về những hình thức biến tướng mại dâm mới

Sáng 4/12, tại TPHCM, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) Lê Đức Quang, cho biết, theo thống kê, trên cả nước có gần 100.000 cơ sở dịch vụ được đánh giá là có nguy cơ bị lợi dụng cho hoạt động mại dâm như quán karaoke, massage, vũ trường, spa, homestay, căn hộ mini. Ông Quang cũng lưu ý, số cơ sở bị phát hiện có dấu hiệu vi phạm rất thấp và đây chính là phần nổi của vấn đề.

Ông Lê Đức Quang thông tin tại chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Quang dẫn thông tin đánh giá của các ngành chức năng, cho thấy trong thời gian qua hoạt động mại dâm đã chuyển mạnh sang các hình thức ẩn danh tinh vi, từ các tụ điểm công khai, gây nhức nhối trở thành mô hình cơ sở dịch vụ trá hình, từ hoạt động trực tiếp sang môi giới qua mạng, nhóm kín, ứng dụng hẹn hò, từ giao dịch tiền mặt sang giao dịch điện tử, thanh toán online, thậm chí tiền ảo.

“Xu hướng này đặt ra cho công tác quản lý, phát hiện, thu thập chứng cứ và xử lý vi phạm cũng như tập hợp, thực hiện các hoạt động hỗ trợ dịch vụ rất khó khăn”, ông Lê Đức Quang nói.

Lãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội nhấn mạnh, giai đoạn 2021-2025, hoạt động mại dâm thay đổi mạnh về hình thức, không gian, phạm vi và đối tượng hoạt động… Điều này đặt ra những yêu cầu mới cho chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn tới.

Mua bán dâm diễn biến phức tạp

Thượng tá Vũ Ngọc Hương (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) nêu thực tế, dù thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm phải ngưng hoạt động nhưng vẫn xảy ra tình trạng hoạt động chui, trá hình.

Sau đại dịch, tình hình hoạt động mại dâm và có liên quan đến tệ nạn này tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ và diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới tinh vi, kín đáo hơn.

Thượng tá Vũ Ngọc Hương trao đổi về những thủ đoạn, phương thức của tội phạm mại dâm thời gian qua.

Thượng tá Hương cũng cho biết đã xuất hiện một số phương thức “gái gọi”, núp bóng dưới danh nghĩa các đơn vị tổ chức sự kiện, cho thuê người đi dự sự kiện, “cho thuê người yêu”, tham gia các tour du lịch để thực hiện hành vi mua bán dâm. Loại hình hợp đồng nhận “con nuôi, bố nuôi” cũng hoạt động phức tạp, phổ biến.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều đường dây đưa người Việt Nam sang các nước khác hoạt động mại dâm dưới hình thức xuất khẩu lao động, giúp việc gia đình. Cùng với đó là sự xuất hiện những thông tin sai lệch, thất thiệt về những vụ việc liên quan đến mại dâm nam, mại dâm đồng tính.

Trước các hoạt động mua bán dâm diễn biến rất phức tạp trên không gian mạng, Thượng tá Hương nhìn nhận có lúc lực lượng công an tiếp cận, thâm nhập, xử lý không xuể bởi vấn nạn trên còn nhập nhằng giữa “hư và thực”. Thời gian qua, các cơ quan công an địa phương cũng phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp.

Về kết quả đấu tranh với tội phạm mại dâm, Thượng tá Vũ Ngọc Hương cho biết, trong 5 năm qua, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các cấp trên toàn quốc với sự phối hợp của các lực lượng liên ngành đã phối hợp kiểm tra trên 500.000 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện. Qua đó phát hiện trên 100.000 lượt các vụ vi phạm, trong đó xử lý rất nhiều cơ sở và đối tượng kinh doanh ngành nghề dễ phát sinh hoạt động mại dâm.

Bộ Công an cũng chỉ đạo công an toàn quốc mở nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm nói chung, tệ nạn xã hội nói riêng. Trong đó, tăng cường phòng, ngừa, đấu tranh với hoạt động mại dâm.

Đúc kết từ thực tiễn công tác phòng ngừa tội phạm mại dâm, Thượng tá Vũ Ngọc Hương cho rằng cần đảm bảo sự đồng thuận về nhận thức và hành động, trong đó phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các chương trình, kế hoạch phòng, chống.

“Rõ ràng địa phương nào công tác phòng chống mại dâm được quan tâm, chỉ đạo sát sao thì ở đó đạt được kết quả cao và ngược lại”, ông Hương nói.

Quang cảnh hội nghị.

Ở góc độ những người làm công tác hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm làm lại cuộc đời, TS Lê Thị Hà - Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) nhìn nhận việc hỗ trợ cần làm kiên trì, nắm bắt được tình hình thì mới có hình thức hỗ trợ nhanh, kịp thời trong trường hợp cần thiết.

Đồng thời, bà Hà cho rằng cần tập trung tận gốc can thiệp cho những người có nguy cơ cao để kịp thời hạn chế được số người sa vào mại dâm. Tiếp tục thực hiện các chương trình hiệu quả như chương trình can thiệp dự phòng HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, viêm gan, lao…

“Trong giai đoạn tới, chúng ta cần làm thế nào để phát triển y tế, xã hội lấy phòng ngừa, giảm hại là chính để việc thực hiện được dễ dàng hơn và hỗ trợ được nhiều nhóm hơn”, TS Hà nói thêm.