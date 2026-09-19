Hà Nội: Cảnh sát cứu 2 người mắc kẹt trong cống Chèm

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với lực lượng tại chỗ đưa 2 người ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Khoảng 16 giờ ngày 18/9, Đội CC&CNCH khu vực số 14 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận tin báo cứu nạn cứu hộ có người mắc kẹt trong khu vực cống Chèm, đường Liên Mạc, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chữa cháy đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Vị trí mắc kẹt của 2 nạn nhân trong cống Chèm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 2 người đang mắc kẹt bên trong khu vực ống cống.

Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã nỗ lực triển khai các biện pháp cứu người trong điều kiện khó khăn, nhanh chóng đưa 2 người mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa được 2 người mắc kẹt ra vị trí an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.