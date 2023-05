Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Mã

Vào khoảng 8h40 ngày 20/4, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại số nhà 19 trên phố Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngọn lửa xuất phát từ tầng 2 của ngôi nhà kinh doanh văn phòng phẩm.

Nhận được thông báo, lực lượng chức năng đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Ngôi nhà nơi xảy ra hoả hoạn.

Theo Công an phường Hàng Mã, trước khi ngọn lửa bùng cháy to, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa được bà cụ khoảng 80 tuổi xuống dưới an toàn.

Đến khoảng 9h, ngọn lửa đã được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lãnh đạo UBND phường Hàng Mã cho biết, bước đầu lực lượng chức năng xác định do chập điện điều hoà dẫn đến vụ cháy.

