Hà Nam: Hơn 500 học sinh là F1 liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2

Thứ Sáu, ngày 24/09/2021 11:54 AM (GMT+7)

Các F1 đi cách ly tập trung có trên 500 người là học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố Phủ Lý (Hà Nam).

Lực lượng chức năng chốt chặn tại khu vực phong toả.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã quyết định chọn 8 cơ sở giáo dục trên địa bàn làm nơi cách ly tập trung cho gần 650 người dân thuộc diện F1, gồm: trường mầm non Hoa Sen (116 người), trường mầm non Hai Bà Trưng (74 người), trường mầm non Trần Hưng Đạo (130 người), trường mầm non Lam Hạ (43 người), trường mầm non Lương Khánh Thiện (66 người), trường mầm non Liêm Chính (90 người), trường mầm non Lê Hồng Phong (120 người).

Trong số các F1 đi cách ly tập trung có trên 500 người là học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Các trường được chọn làm điểm cách ly tập trung đã sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ các phòng học, phòng bộ môn để chuẩn bị đón công dân. Mỗi điểm trường (khu cách ly) cử từ 3 đến 5 giáo viên không liên quan đến các ca COVID-19 phối hợp với các nhân viên y tế và quân đội tham gia công tác hậu cần.

Phía thành phố Phủ Lý đã giao ngành giáo dục tổ chức việc nuôi ăn tại các khu cách ly, tổng số giáo viên, nhân viên các trường học tham gia công tác hậu cần là 34 người. Đúng 22h tối nay, các khu cách ly sẽ đón tiếp công dân vào cách ly tập trung.

Tính đến 18h chiều 23/9, Hà Nam đã ghi nhận 56 trường hợp F0, 973 trường hợp F1, khoảng 3.400 trường hợp F2. Từ 18h ngày 23/9, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian áp dụng là 14 ngày.

