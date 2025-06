Công bố Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập

Ông Nguyễn Văn Quyết giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Sáng 30/6, tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xã, phường.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến dự.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương; về phía địa phương có lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ban ngành, Bí thư 96 đảng ủy xã, phường (mới), các nguyên lãnh đạo trung ương nghỉ hưu trên địa bàn, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh, Long An các thời ký.

Tại buổi lễ, đại diện Đoàn công tác của trung ương công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập tỉnh Tây Ninh; Công bố Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thành lập Đảng bộ tỉnh Tây Ninh; Chỉ định nhân sự lãnh đạo tỉnh Tây Ninh; Trao các quyết định và ra mắt Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.

Lễ công bố được tổ chức trực tuyến 1 điểm cầu cấp tỉnh, kết nối đến tất cả các xã, phường (mới) trong tỉnh.

Đại biểu dự Lễ công bố tỉnh Tây Ninh mới sáng 30/6.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Long An được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy, gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hùng; Phạm Hùng Thái; Nguyễn Văn Út và Nguyễn Thanh Hải.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh có 20 người. Đảng bộ tỉnh Tây Ninh mới có 101 tổ chức Đảng trực thuộc, gồm 96 đảng bộ xã, phường và Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tổng số đảng viên là 94.306 người.

Ông Nguyễn Văn Út được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: Nguyễn Hồng Thanh; Đoàn Trung Kiên; Phạm Tấn Hòa; Huỳnh Văn Sơn; Nguyễn Minh Lâm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, gồm ông Nguyễn Đài Thy, ông Nguyễn Hồng Sơn và bà Đặng Thị Ngọc Mai.

Ông Phạm Văn Đặng giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế; ông Nguyễn Hoàng Nam giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và bà Nguyễn Thị Hồng Phúc giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Tây Ninh.

Tỉnh Tây Ninh mới có 96 xã, phường (82 xã và 14 phường). Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đặt ở 2 nơi (Trụ sở 1: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh (phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An cũ). Trụ sở 2: Số 83, đường Phạm Tung, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh (phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cũ).