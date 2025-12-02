Giun đất trồi lên la liệt rồi chết khô ở Quảng Trị: Chuyện gì đang xảy ra?

Giun đất bò lên rồi chết khô ở Quảng Trị

Ngày 2-12, ông Phạm Minh Cảnh - Chủ tịch UBND xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị - cho biết vừa yêu cầu Phòng Kinh tế xã đến thôn Vịnh Sơn kiểm tra việc hàng loạt giun đất bất ngờ bò lên và chết khô.

Trước đó, trong ngày 1-12, người dân thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch phát hiện hàng loạt giun đất trồi lên, nằm la liệt trên các lối đi bê tông và sân vườn, kéo dài đến tận Quốc lộ 1 đoạn dưới chân Đèo Ngang. Cảnh tượng này khiến cả làng xôn xao.

Giữa trời nắng, nhiều con giun khô quắt lại, co rút trên đường, trong khi số khác ngọ nguậy yếu ớt. Vệt giun nằm rải rác kéo dài hàng chục mét, dày đặc hơn ở những khoảng trống thông thoáng.

Chị Nguyễn Thị Thoài, ngụ thôn Vịnh Sơn, cho biết vợ chồng chị giật mình khi bước ra vườn vào sáng sớm. "Giun bò lên nhiều rồi chết khô. Có thể chúng trồi lên từ mấy hôm trước, đến lúc nắng gắt thì chết hết" - chị Thoài kể.

Giun chỉ trồi lên ở khu vực trống trải, có nắng chiếu trực tiếp.

Theo ông Trần Đình Chiến - Trưởng thôn Vịnh Sơn, địa phương chưa từng chứng kiến hiện tượng tương tự. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này nên người dân ai cũng bất ngờ.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết chưa nhận được thông tin từ địa phương. Sở sẽ cử người kiểm tra cụ thể tình trạng này để đưa ra đánh giá chi tiết.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị nhận định hiện tượng động vật đồng loạt nổi lên mặt đất thường là dấu hiệu dự báo những biến động của thiên nhiên. Bởi lẽ, động vật sống trong đất rất nhạy cảm với những biến động của địa chất.

"Đây cũng có thể là do hóa chất hoặc có ai đó bẫy giun bằng cách đưa nguồn điện vào để chúng đồng loạt trồi lên. Chúng tôi sẽ kiểm tra cụ thể mới xác định được nguyên nhân" - người này nói.