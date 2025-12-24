Giao thông “Làn sóng xanh” sẽ giúp giải quyết bức xúc kinh niên “dừng 2 phút đi 30s”?

Làn sóng xanh là gì?

Làn sóng xanh (Green Wave) là một thuật ngữ trong kỹ thuật giao thông, mô tả một chuỗi các đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh) được phối hợp nhịp nhàng để cho phép một dòng xe lưu thông liên tục qua nhiều nút giao cắt mà không cần phải dừng lại. Nói một cách đơn giản, nếu bạn đi với một tốc độ ổn định, bạn sẽ chỉ gặp toàn đèn xanh trên suốt quãng đường đó.

Minh họa điều tiết giao thông "Làn sóng xanh" giữa trục chính và đường nhánh của AI

Trước đây, giao thông “Làn sóng xanh” hoạt động dựa trên sự tính toán kỹ lưỡng về khoảng cách giữa các ngã tư và vận tốc trung bình của phương tiện. Sau đó, các trung tâm điều hành giao thông thiết lập thời gian bật đèn xanh tại ngã tư kế tiếp với thời gian trễ phù hợp giúp duy trì đà di chuyển của cả luồng giao thông mà không phải dừng lại.

Tuy nhiên, cách thức truyền thống này cũng bộc lộ những hạn chế nhất định nếu lượng xe quá đông, xe không thể đạt được vận tốc thiết kế để kịp nhịp đèn xanh. Ngoài ra, các phương tiện vào, ra từ đường nhánh cũng có thể làm gián đoạn dòng chảy của "làn sóng"…

Ngày nay, sự tích hợp của Camera AI đã giúp khắc phục tốt các hạn chế này. “Làn sóng xanh” tích hợp AI không còn là một chuỗi đèn xanh bật tắt theo giờ cố định. Đó là một hệ thống điều khiển giao thông thích ứng (Adaptive Traffic Control).

Camera AI đóng vai trò là "mắt thần", liên tục đếm số lượng xe, vận tốc và mật độ. Nếu dòng xe đi chậm hơn dự kiến, AI sẽ tự động kéo dài đèn xanh ở ngã tư kế tiếp để "đợi" đoàn xe, đảm bảo làn sóng không bị đứt đoạn.

Hệ thống AI cũng có khả năng phân tích mật độ xe ở cả đường nhánh. Nếu đường chính đã vãn xe mà đường nhánh đang ùn ứ, AI sẽ cắt ngắn chu kỳ ưu tiên của đường chính để giải tỏa đường nhánh ngay lập tức. Điều này giúp cân bằng lợi ích giữa các dòng phương tiện. Ngay cả khi một hướng giao thông đang quá tải, AI sẽ tự động kéo dài đèn xanh để "xả" xe, đồng thời rút ngắn thời gian chờ ở các hướng vắng hơn.

Vừa thí điểm, giao thông “Làn sóng xanh” đã cứu người tại Hà Nội

Tối ngày 22/12 vừa qua, vào đúng khung giờ cao điểm tại Hà Nội, một sản phụ gặp tình trạng nguy kịch, cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Trước dòng phương tiện ken đặc trên trục đường hướng tâm, người thân đã cầu cứu lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Camera AI nhận diện xe chở sản phụ cấp cứu để bật "Làn sóng xanh" (Ảnh từ Clip)

Ngay lập tức, một xe mô tô đặc chủng thực hiện dẫn đường, đồng thời thông báo về Trung tâm Chỉ huy Giao thông. Tại đây, các kỹ thuật viên đã sử dụng hệ thống Camera AI để xác định vị trí chính xác của đoàn xe.

Trong tích tắc, một lệnh can thiệp từ xa được phát ra: hệ thống đèn tín hiệu trên toàn bộ lộ trình di chuyển lập tức chuyển sang chế độ "Làn sóng xanh ưu tiên". Những nút giao vốn là nỗi ám ảnh ùn tắc bỗng chốc được khơi thông; đèn xanh liên tục bật mở dọn đường cho chiếc xe chở sản phụ đi cấp cứu.

Nhờ sự hiệp đồng tác chiến giữa CSGT và "bộ não" AI thông minh, đoàn xe đã vượt qua hành trong thời gian kỷ lục, đưa sản phụ đến bệnh viện kịp lúc. Kết quả này không chỉ cứu sống hai mạng người mà còn là minh chứng cho giá trị nhân văn mà giao thông thông minh mang lại.

Sản phụ đã được cấp cứu kịp thời nhờ Camera AI và "Làn sóng xanh" (Ảnh từ Clip)

Nhìn ra thế giới, “Làn sóng xanh” đã trở thành tiêu chuẩn của các "Thành phố thông minh". Tại Copenhagen (Đan Mạch), họ đã triển khai “Làn sóng xanh” dành riêng cho xe đạp, giúp người dân đi làm mà không cần chạm chân xuống đất.

Tại Singapore, hệ thống AI điều phối dòng xe nhịp nhàng như một bản nhạc giao hưởng. Ở Đức, “Làn sóng xanh” không chỉ để đi nhanh, mà được lập trình để giảm tối đa lượng nhiên liệu tiêu thụ của xe tải nặng.

Việc Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thí điểm áp dụng công nghệ này là minh chứng cho một tư duy quản lý mới: Quản trị bằng dữ liệu thay vì kinh nghiệm. Làn sóng xanh không chỉ đơn thuần là giải quyết tắc đường, mà là xây dựng một xã hội giao thông có trật tự và khoa học. Khi người dân nhận thấy rằng việc đi đúng tốc độ, đúng làn đường sẽ giúp họ "về nhà nhanh hơn", họ sẽ tự giác thay đổi hành vi.