Giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng lái xe Range Rover gặp nạn

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 14:44 PM (GMT+7)

Khi đang di chuyển trên Quốc lộ 32 đoạn qua địa phận xã Minh An (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) thì chiếc xe hạng sang Range Rover của Huấn "Hoa Hồng" đã bất ngờ gặp nạn.

Tối 1-8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc xe Range Rover mang BKS 89A-163.xx được cho là của "giang hồ mạng" Huấn "Hoa Hồng" gặp nạn tại địa bàn xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Facebook

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc Range Rover Sport nằm xoay ngang ra đường, bị nổ lốp, gãy trục trước và vỡ cản trước. Bên trong túi khí trước đã bung ra.

Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến một nắp bê-tông đặt trên rãnh thoát nước bị vỡ nát.

Bùi Xuân Huấn tại khu vực chiếc xe gặp tai nạn - Ảnh: Facebook

Trưa nay 2-8, ông Triệu Như Đình, Phó Bí thư xã Minh An, xác nhận Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa Hồng", 36 tuổi, trú huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) gặp nạn vào chiều 1-8 khi di chuyển qua địa phận xã, trong xe có khoảng 2-3 người.

Vụ tai nạn khiến phần đầu chiếc xe bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người. "Vì tự gây tai nạn nên anh Huấn không nhờ công an vào cuộc can thiệp, xin tự khắc phục hậu quả và dời đi"- ông Đình thông tin thêm.

