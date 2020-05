Gian lận điểm Sơn La: Người công an 'bí ẩn' đến tòa

Thứ Năm, ngày 21/05/2020 17:38 PM (GMT+7)

Lần đầu tiên, cựu thượng tá công an “bí ẩn” trong vụ gian lận điểm ở Sơn La xuất hiện tại tòa, nhưng thay vì với tư cách người làm chứng như trước đây thì nay đã là bị cáo.

Sáng 21-5, TAND tỉnh Sơn La mở lại phiên sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ án gian lận thi cử từng gây chấn động dư luận tại địa phương này.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - PA03 - Công an tỉnh) là một trong số bốn bị cáo bị khởi tố, truy tố và xét xử bổ sung so với phiên tòa từng tuyên trả hồ sơ cách đây nửa năm.

Bị cáo Nguyễn Minh Khoa tại tòa ngày 21-5. Ảnh: TP

Theo đó, ông Khoa bị cáo buộc nhận thông tin của nhiều thí sinh rồi chuyển cho Lò Văn Huynh (cựu trưởng phòng khảo thí) cùng hai cấp dưới là Đinh Hải Sơn và Nguyễn Khắc Hưng (hai cựu cán bộ Phòng PA03).

Đặc biệt, theo lời khai của Lò Văn Huynh, bị cáo đã nhận của ông Khoa 1 tỉ đồng để giúp sửa, nâng điểm cho hai trong số những thí sinh trên. Số tiền này hiện đã được nộp cho cơ quan điều tra.

Tại phiên xử hồi tháng 10-2019, ông Khoa được triệu tập với tư cách người làm chứng nhưng vắng mặt. Tòa sau đó ra lệnh dẫn giải, dù vậy ông vẫn không đến vì đã đi khỏi nơi cư trú. Nhiều người khó hiểu về sự “bí ẩn” của vị công an này.

Tháng 3-2020, sau khi tòa tuyên trả hồ sơ, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Khoa về tội đưa hối lộ.

Hôm nay, ông Khoa lần đầu tiên xuất hiện tại tòa nhưng thay vì với tư cách người làm chứng như trước đây thì giờ đã là bị cáo.

Theo VKSND tỉnh Điện Biên, ông Khoa vẫn một mực phủ nhận việc nhờ xem điểm và thỏa thuận chuyện tiền bạc. Trong khi đó, Lò Văn Huynh sau khi bị khởi tố bổ sung tội nhận hối lộ, bị can này bất ngờ thay đổi lời khai.

Huynh phủ nhận chính lời khai trước đây của mình việc thỏa thuận và cầm tiền của ông Khoa. Bị cáo này cho biết số tiền 1 tỉ đồng là tiền tiết kiệm và bán đất của gia đình mà có.

Sự thay đổi trong lời khai của Huynh dường như ăn rơ với ông Khoa. Dù vậy, cơ quan công tố khẳng định có đủ cơ sở xác định hai người này phạm tội đưa và nhận hối lộ.

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/gian-lan-diem-son-la-nguoi-cong-an-bi-an-den-toa-913957.html