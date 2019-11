Thông tin mới nhất vụ gian lận thi cử Sơn La: Bất ngờ với kết luận điều tra bổ sung

Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 08:01 AM (GMT+7)

Ngoài việc khởi tố thêm 2 bị can phạm tội Đưa và nhận hối lộ, cơ quan An ninh điều tra, công an tỉnh Sơn La cho rằng bị can Trần Xuân Yến – nguyên Phó giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La không thành khẩn khai báo, quanh co, bao biện cho hành vi phạm tội, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Ngày 17/11, theo nguồn tin của báo Người Đưa Tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung số 03, ngày 15/11/2019 vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La”.

Các bị cáo trong vụ gian lận thi cử Sơn La

Trước đó, ngày 15/10, TAND tỉnh Sơn La đã đưa vụ án gian lận thi cử xảy ra tại tỉnh này ra xét xử đối với loạt cán bộ, quan chức công tác trong ngành giáo dục.

Trong số 8 bị cáo hầu tòa liên quan đến vụ nâng điểm thi ở Sơn La, duy nhất bị cáo Trần Xuân Yến – nguyên Phó giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo Yến cho rằng mình chỉ có hành vi nhờ xem điểm chứ không phải là nhờ nâng điểm.

Các bị cáo còn lại là Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí), Cầm Thị Bun Sọn (Phó trưởng phòng chính trị sở GD&ĐT), Đặng Hữu Thủy (Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu), Đinh Hải Sơn (cán bộ công an tỉnh), Nguyễn Thanh Nhàn (Phó trưởng phòng Khảo thí) và Đỗ Khắc Hưng (cán bộ công an tỉnh) thừa nhận đã nâng điểm cho 44 thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Công an tỉnh Sơn La đã bắt tạm giam bị can Trần Xuân Yến

Tuy nhiên, trong 4 ngày mở tòa, HĐXX xét thấy có một số tình tiết mới mà tại tòa không thể giải quyết được, cụ thể có dấu hiệu của tội đưa và nhận hối lộ. Để đảm bảo vụ án được xét xử theo đúng quy định pháp luật, TAND tỉnh Sơn La tuyên bố trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tại bản kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan an ninh điều tra thể hiện: Bị can Trần Xuân Yến, giai đoạn điều tra ban đầu khai rõ việc giúp nâng điểm cho 13 thí sinh là do động cơ cá nhân, tình cảm đồng nghiệp, bạn bè, người thân;

Mục đích là để các thí sinh đủ điểm xét tuyển vào các trường Đại học theo nguyện vọng nhưng giai đoạn kết thúc điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm đến nay, bị can thay đổi lời khai phủ nhận toàn bộ lời khai trước đây, cho rằng việc nhận, chuyển thông tin cá nhân 13 thí sinh là để nhờ “xem điểm”.

Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan An ninh điều tra có đủ cơ sở kết luận bị can Trần Xuân Yến vì động cơ cá nhân đã nhận thông tin của 13 thí sinh chuyển cho Nguyễn Thị Hồng Nga sửa bài thi, nâng điểm cho các thí sinh này.

Cơ quan An ninh điều tra kết luận, hành vi của bị can Trần Xuân Yến đã phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 2, Điều 356, BLHS.

“Quá trình điều tra bị can không thành khẩn khai báo, quanh co, bao biện cho hành vi phạm tội, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật”, bản kết luận nêu rõ.

Công an tỉnh Sơn La đã bắt tạm giam bị can Trần Xuân Yến. Trước đó, ông Yến bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng cơ quan điều tra xác định ông Yến có hành vi gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố và xét xử vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can Lò Thị Trường

Kết quả điều tra bổ sung xác định một số bị can có động cơ, mục đích vụ lợi, đồng thời xác định có dấu hiệu của tội phạm Nhận hối lộ và tội phạm Đưa hối lộ.

Do vậy, ngày 21/10/2019, cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bị can Lò Văn Huynh về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 2, Điều 354 BLHS.

Và quyết định khởi tố bị can Lò Thị Trường (SN 1976, trú tại phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) về tội Đưa hối lộ, theo quy định tại khoản 2, Điều 364 BLHS.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-gian-lan-thi-cu-son-la-bat-ngo-voi-ket-luan-die...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-gian-lan-thi-cu-son-la-bat-ngo-voi-ket-luan-dieu-tra-bo-sung-a456596.html