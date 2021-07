Giãn cách 19 tỉnh, người dân có được rời TP.HCM về quê?

An Giang không đón người dân ngoại tỉnh Không hạn chế đón người dân trong tỉnh về quê nhưng tỉnh An Giang lại có quy định khác đối với người không có thường trú tại tỉnh này. Theo Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên (An Giang), do tình hình dịch phức tạp và số lượng người cách ly tập trung quá đông nên địa phương không tiếp nhận người của tỉnh khác (trừ các trường hợp đặc biệt), mà chỉ tiếp nhận công dân của tỉnh về từ các địa phương khác. Cụ thể, người dân tỉnh An Giang học tập hoặc lao động từ TP.HCM về đến chốt kiểm soát phải khai báo và xuất trình giấy tờ (CMND hoặc CCCD) chứng minh là người của địa phương mới được vào. Khi vào địa bàn tỉnh thì người dân buộc phải đi cách ly tập trung 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, sau đó tiếp tục về nhà theo dõi trong bảy ngày. Gần 20.000 người đã về quê qua quốc lộ 14 Các tỉnh khu vực Tây Nguyên hiện chưa áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 nhưng số lượng người từ TP.HCM và các tỉnh lân cận trở về quê rất lớn, khiến công tác phòng chống dịch tại khu vực này cũng áp lực. Chiều 19-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đào Kim Nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông), cho hay trong ít ngày qua, lượng người từ các tỉnh Đông Nam bộ như Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM về các tỉnh Tây Nguyên qua quốc lộ 14 rất lớn. Quốc lộ này nối liền tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk khiến công tác kiểm soát dịch của cơ quan chức năng gặp khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp. Theo ông Nghiệp, người từ TP.HCM và các tỉnh đang áp dụng Chỉ thị 16 khi đến trạm kiểm soát dịch Đắk R’Lấp (Đắk Nông) thì phải đáp ứng nhiều yêu cầu. Theo đó, họ phải có giấy xét nghiệm test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Đối với người từ khu vực thực hiện Chỉ thị 16 đi qua chốt nhưng không phải về tỉnh Đắk Nông thì phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và phải làm giấy cam kết là không về hoặc ở lại tỉnh Đắk Nông. Nếu người từ TP.HCM và các tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 có thường trú ở Đắk Nông về quê thì cũng phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ, đo thân nhiệt, khai báo y tế theo quy định. Sau đó, tại chốt Cây Chanh (huyện Đắk R’Lấp), họ được lấy mẫu làm PCR gửi về CDC Đắk Nông để xét nghiệm. Người nào ở các huyện khác của tỉnh Đắk Nông thì được thông báo cho huyện tiếp nhận và thông qua đường dây nóng với các trung tâm y tế huyện để hướng dẫn đến nơi cách ly tập trung chờ kết quả xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì họ sẽ được đưa đi chữa bệnh, còn kết quả âm tính thì sẽ cho cách ly tại nhà theo quy định. Cũng theo ông Nghiệp, từ thời điểm 0 giờ ngày 19-7, khi TP.HCM và 18 tỉnh, thành thực hiện Chỉ thị 16 đến nay thì số lượng người về các tỉnh Tây Nguyên lại càng đông, chủ yếu bằng xe máy và ô tô cá nhân. Qua thống kê, đến nay số lượng người khai báo y tế qua các trạm kiểm soát dịch bệnh tại tỉnh trên quốc lộ 14 là gần 20.000 người. “Có thời điểm rất đông người mà trời thì mưa to nên chúng tôi phải dựng nhiều rạp che mưa để họ trú tạm, chờ đến lượt làm các thủ tục khai báo y tế” - ông Nghiệp nói. Đêm 17-7, rất đông người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam chờ làm thủ tục qua chốt phòng chống dịch ở huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông). Ảnh: HUY TRƯỜNG HUY TRƯỜNG