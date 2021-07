12 ngày giãn cách theo Chỉ thị 16: Số ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM biến động ra sao?

Thứ Ba, ngày 20/07/2021 21:23 PM (GMT+7)

Số ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM trong 12 ngày thực hiện giãn cách xã hội vừa qua có nhiều biến động.

Trong 24 giờ qua, TP.HCM đã ghi nhận thêm 3.322 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Như vậy, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 (bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay), TP.HCM đã có tổng cộng 37.787 trường hợp nhiễm bệnh được Bộ Y tế công bố.

Đáng chú ý là số ca nhiễm trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg vẫn lên tới hàng ngàn ca/ngày, đỉnh điểm ngày 18/7 có tới 4.692 ca nhiễm mới (tăng 1.906 ca so với hôm trước). Đến ngày 19/7, số ca nhiễm chỉ còn 3.074 (giảm 1.618 ca so với ngày 18/7), nhưng ngày 20/7 là 3.322 ca (tăng nhẹ 248 ca so với ngày 19/7). Những con số này vẫn đang cao gần gấp 3 lần so với những ngày đầu giãn cách.

Số ca nhiễm COVID-19 trong các ngày TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), 20/7 là ngày thứ 12 thực hiện Chỉ thị 16, TP.HCM phải tận dụng “thời gian vàng” là 3 ngày còn lại để triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch; tập trung xét nghiệm để “làm sạch”, “bóc tách” F0, F1 ra khỏi cộng đồng và tăng cường quản lý nghiêm các khu phong tỏa.

"Mỗi người dân hãy chủ động thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị 16: Chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và cùng chung tay ngăn chặn sự lây lan của tin giả (fake news) trên mạng xã hội", HCDC kêu gọi.

Trước đó, theo Công văn 2279/UBND-VX của UBND TP.HCM, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trong 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7.

Đến ngày 17/7, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 969/TTg-KGVX, trong đó có nội dung yêu cầu Chủ tịch UBND TP.HCM căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn để chủ động, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi quyết định việc tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách như đã quyết định hoặc kéo dài thời gian giãn cách.

Tại TP.HCM, hiện đã có 40 chợ truyền thống được đánh giá an toàn và hoạt động trở lại nhằm cung ứng hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân. Để hạn chế tiếp xúc giữa tiểu thương và khách hàng, các sạp bán hàng tại nhiều chợ đã được lắp vách ngăn trong suốt, treo bảng giá niêm yết theo ngày. Nhờ đó, khách hàng chỉ cần nhìn giá, thuận mua vừa bán, không cần trả giá và hạn chế chen lấn. Để hoạt động, các tiểu thương ở chợ phải thực hiện xét nghiệm COVID-19, tiêm vắc-xin đầy đủ.

Số liệu tiêm vắc xin tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 20/7) - Tổng số liều đã nhập: 8.997.040 - Tổng số liều đã tiêm: 4.305.501 - Số người tiêm mũi 1: 3.995.710 - Số người tiêm mũi 2: 309.791

