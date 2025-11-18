Gia Lai kích hoạt kịch bản sơ tán gần 29.000 người tránh lũ

Ngày 18-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có công điện khẩn, yêu cầu 58 xã, phường khu vực phía Đông của tỉnh kích hoạt kịch bản ứng phó lũ cấp 3.1, dự kiến sơ tán gần 29.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lũ dâng cao, gây ngập một số khu dân cư ở Gia Lai.

Theo công điện, hiện nay trên địa bàn Gia Lai đang có mưa to kéo dài, riêng khu vực phía Đông có lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 260 mm, nhiều khu vực bị ngập sâu 0,3-1,5 m, một số khu dân cư có 70-80% số nhà bị ngập nước.

Dự báo, từ đêm 18 đến sáng 20-11, trên địa bàn Gia Lai tiếp tục có mưa lớn, trong khi nước sông Ba, sông Kôn đang ở mức cao, có khả năng vượt báo động 3. Nhiều hồ chứa đang xả tràn và đạt trên 80% dung tích thiết kế, nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất và chia cắt kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh kích hoạt ngay kịch bản ứng phó với lũ cấp độ 3.1; kiên quyết sơ tán người dân khỏi các vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở.

Theo kịch bản này, 51 xã, phường sẽ sơ tán 8.498 hộ với 28.987 người; trong đó có 7.957 hộ với 28.169 người sơ tán xen ghép; 540 hộ với 816 người sơ tán tập trung.

Tại phường Quy Nhơn Đông, nhiều khu vực ngập sâu trong nước.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Công Thương vận hành điều tiết nước các hồ thủy điện, thủy lợi theo đúng quy định nhằm giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn công trình, đồng thời đảm bảo nguồn nước để đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt năm 2026.

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện tổ chức kiểm tra an toàn đập, hồ chứa; trực ban, tổ chức vận hành hồ chứa, liên hồ theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh được giao nhiệm vụ huy động lực lượng, phương tiện cơ động đến các địa bàn, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra, hỗ trợ sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.