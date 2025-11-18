NÓNG: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở trên đèo Khánh Lê

Tối 18-11, lãnh đạo UBND xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thông tin lực lượng cứu hộ của tỉnh đã tiếp cận được vị trí 11 người đi trên 5 ô tô (4 xe tải và 1 xe du lịch) bị mắc kẹt trên đèo Khánh Lê, thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, suốt 2 ngày qua (từ khuya 16-11 đến nay).

Vị trí sạt lở mà 11 người đi trên 5 ô tô bị mắc kẹt 2 ngày qua.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, đêm 16-11, tại Km45 thuộc đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C, nối Đà Lạt – Nha Trang) xảy ra sạt lở đất đá lớn khiến đường huyết mạch này ngừng lưu thông hoàn toàn.

Thời điểm này, nhiều phương tiện lưu thông hai hướng phải quay đầu. Không may, tuyến đèo Khánh Lê tiếp tục sạt lở khiến họ bị cô lập trên đèo, thuộc địa phận xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hoà), không thể đi lên Đà Lạt hay trở về Nha Trang suốt 2 ngày qua.

Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ 2 tỉnh đã triển khai lực lượng tiếp cận. Tuy nhiên do phía Khánh Hoà, nhiều đá lớn do sạt lở đang nằm trên đường, mất thời gian xử lý nên Lâm Đồng triển khai lực lượng xuống tiếp cận. Đến chiều tối nay, họ đã tiếp cận, giải cứu 11 người thành công.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận được những người mắc kẹt trên đèo Khánh Lê và lên phương án đưa họ về Đà Lạt an toàn.

"Sức khỏe 11 người vẫn tốt, lực lượng cứu hộ đã cung cấp thực phẩm, nước uống và tiến hành đưa những người này trở về Đà Lạt trong đêm nay" - lãnh đạo xã Lạc Dương cho biết.

Tuy nhiên, do đèo Khánh Lê có nhiều điểm sạt lở, xe của những người mắc kẹt chưa thể lưu thông, lực lượng chức năng tiếp tục giải tỏa hiện trường để 5 phương tiện này có thể trở về Đà Lạt.

Vụ sạt lở tại Km 45 trên đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong và 13 người bị thương.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 18-11, sau khi nhận được tin báo còn người mắc kẹt trên đèo Khánh Lê suốt 2 ngày qua, trong đó có 2 tài xế xe tải của nhà xe T.T., Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng điều động lực lượng, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai phương tiện cứu nạn, cứu hộ.