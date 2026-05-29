Gia Lai chấn chỉnh vụ chi hỗ trợ thiên tai chỉ vài nghìn đồng

Theo báo cáo của UBND phường Bình Định, trong đợt hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do bão số 13 năm 2025, toàn phường có 401 hộ được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 312 triệu đồng.

Đáng chú ý, nhóm cây trồng lâu năm bị thiệt hại từ 30-70% có 2.219 cây được hỗ trợ tổng cộng 2.884.700 đồng, tương đương khoảng 1.300 đồng/cây. Có hộ dân kê khai thiệt hại 2 cây nên nhận hỗ trợ 2.600 đồng; nhiều hộ khác nhận mức hỗ trợ từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng. Chính quyền địa phương cho rằng việc chi trả được thực hiện đúng quy định, không có tiêu cực hay gây khó khăn cho người dân.

Nhiều hộ dân mong muốn việc hỗ trợ thiệt hại do thiên tai cần thực chất, tránh làm tượng trưng, hình thức

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Gia Lai, việc triển khai hỗ trợ được phường Bình Định triển khai còn nhiều bất cập. Thực tế việc xác định mức hỗ trợ được thực hiện dựa trên diện tích, mức độ thiệt hại và định mức theo quy định. Quá trình tổ chức chi trả, công tác thông tin, tuyên truyền và giải thích chính sách của chính quyền địa phương chưa phù hợp thực tế, gây phiền hà cho người dân và làm giảm ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ sau thiên tai.

Thực tế có các khoản hỗ trợ có giá trị thấp nhưng cách thực hiện chưa phù hợp, chưa lựa chọn phương thức chi trả linh hoạt, thuận tiện, hoặc hình thức phù hợp. UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giải thích rõ căn cứ xác định mức hỗ trợ, các nội dung thuộc và không thuộc phạm vi hỗ trợ để người dân hiểu, đồng thuận; đồng thời nghiêm túc tiếp thu phản ánh và có hình thức xin lỗi phù hợp đối với những trường hợp tổ chức thực hiện chưa hợp lý…

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Tài chính Gia Lai rà soát, hướng dẫn các địa phương trong việc kê khai, thẩm định, công khai mức hỗ trợ thiên tai; lưu ý xử lý phù hợp đối với các khoản hỗ trợ giá trị thấp, tránh máy móc, hình thức gây bức xúc trong nhân dân. Các địa phương phải hoàn thành việc rà soát, khắc phục và báo cáo kết quả trước ngày 5/6/2026.