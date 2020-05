Gia cảnh vị tổng giám đốc lái xe gây tai nạn “nhờ" tài xế nhận tội thay

Thứ Hai, ngày 18/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Tổng giám đốc lái xe gây tai nạn là người giàu có nhất nhì ở xóm, kinh doanh bất động sản và một số dịch vụ liên quan đến vận tải đường thủy...

Công ty Cổ phần Tổng Kỳ Hòa do ông Són làm tổng giám đốc có trụ sở nằm trong Khu Trung tâm Thương mại TX Vĩnh Châu. Ảnh: Gia Minh

Sau 4 ngày xảy ra vụ ông Phạm Văn Són, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Kỳ Hòa (phường 1, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng) lái ô tô gây tai nạn làm một người tử vong tại chỗ, nhưng lại “nhờ” tài xế nhận tội thay mình; ngày 18/5, PV Báo Giao thông đã về TX Vĩnh Châu để tìm hiểu gia cảnh vị tổng giám đốc được “đồn đoán” giàu có nhất nhì ở Vĩnh Châu.

Ông chủ "gặp nạn", nhân viên đình công

Thông qua nhiều mối quan hệ, PV đã tìm đến được nhà riêng vợ chồng ông Són ở ấp Lẫm Thiết, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu. Tuy nhiên, từ hôm xảy ra vụ việc, nhà ông Són trở nên vắng vẻ, hai người con của ông Són cũng được gửi nhờ nhà người quen để đi học, ở nhà chỉ còn mẹ vợ ông Són trông coi cùng một nữ giúp việc.

Nhà ông Són có 2 tầng (một trệt, một lầu), được xây dựng không cầu kỳ. Phía đối diện căn nhà là dãy nhà kho dùng để chứa đồ đạc phục vụ việc chăn nuôi tôm.

Theo lời người hàng xóm ông Són, vợ chồng vị tổng giám đốc có 2 con. Vợ kinh doanh quán cà phê ở TP Sóc Trăng, còn ông Són bán thức ăn nuôi tôm. Sáng nào ông Són cũng lái ô tô chở vợ đi làm đến chiều mới về, công việc nhà có người giúp việc lo.

“Trước đây, ông Són từng được xem là người giàu có nhất nhì ở xóm. Ông ấy sống hòa đồng với hàng xóm và giỏi kinh doanh. Ngoài kinh doanh, ông ấy còn nuôi tôm", người hàng xóm của ông Són nói và cho biết từ khi ông Són gặp chuyện đến nay, nhiều nhân viên làm thuê cho ông cũng đình công.

Đường về nhà ông Són. Ảnh: Gia Minh

Chủ đầu tư Khu Trung tâm Thương mại TX Vĩnh Châu

Qua tìm hiểu của PV, ông Són hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Kỳ Hòa, trụ sở nằm ngay trục đường chính của Khu Trung tâm Thương mại TX Vĩnh Châu (phường 1, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng) và là chủ đầu tư Trung tâm thương mại này.

Sau khi ông Són bị tạm giữ, công ty của ông tạm do nhân viên phụ trách. Qua tra cứu trên website tra cứu thông tin doanh nghiệp (infodoanhnghiep.com), PV được biết, công ty của ông Són kinh doanh một số lĩnh vực như: kho bãi và lưu giữ hàng hóa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; bốc xếp hàng hóa; kinh doanh bất động sản; nuôi trồng thủy sản nội địa;...

“Ở địa phương, ông Són chấp hành tốt quy định của pháp luật, thường đóng góp cho các chương trình xã hội hóa, giúp đỡ hộ nghèo, ủng hộ và trao quà cho dân phố dịp Tết”, một lãnh đạo công an phụ trách địa bàn cho hay.

Khu Trung tâm Thương mại TX Vĩnh Châu. Ảnh: Gia Minh

Xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Theo nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, Viện KSND huyện Trần Đề đang xem xét phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với ông Phạm Văn Són.

PV có liên hệ với Công an huyện Trần Đề nhưng nơi đây từ chối cung cấp thông tin, còn Viện KSND huyện Trần Đề cho biết lãnh đạo bận họp.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21h ngày 14/5, Lý Sà Rích (38 tuổi, ngụ tại ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề điều khiển xe trên đường 935 theo hướng TP Sóc Trăng đi TX Vĩnh Châu để về nhà. Khi đến địa phận ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, anh Rích dừng xe bên đường thì bất ngờ bị ô tô BKS 83L-1837, do ông Són điều khiển cùng chiều phía sau tông trúng. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Rích văng xuống lề đường tử vong.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn, ông Són bỏ mặc nạn nhân, tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng TX Vĩnh Châu và giấu ô tô trong nhà kho của công ty. Sau đó, ông Són lại "nhờ" tài xế nhận tội thay mình, nhưng không qua mặt được cơ quan điều tra.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/gia-canh-vi-tong-giam-doc-lai-xe-gay-tai-nan-nho-tai-xe-nhan-toi-tha...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/gia-canh-vi-tong-giam-doc-lai-xe-gay-tai-nan-nho-tai-xe-nhan-toi-thay-d465676.html