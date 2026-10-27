Băng Cọp Đen bị bắt vì làm phim 'Ơn nghĩa giang hồ'

Ngày 27/10, Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam Cọp Đen, 33 tuổi, cùng các đồng phạm về hành vi Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Một bị can làm việc với cảnh sát. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, Giàu rủ nhiều người bàn bạc, viết kịch bản và tham gia quay các phim như Ơn nghĩa giang hồ (4 tập), Thành phố Sói (3 tập), Ơn đền oán trả (2 tập), Khu tao sống (2 tập)... tại nhiều địa điểm ở Đồng Nai. Các phim này không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Sau khi biên tập, nhóm đăng lên YouTube, Facebook, TikTok để thu hút lượt xem, lượt thích, hưởng tiền quảng cáo từ các nền tảng và quảng bá tên tuổi "giang hồ mạng".

Theo công an, nội dung các phim tập trung xây dựng hình tượng "đại ca", đề cao bạo lực, sự liều lĩnh và cách hành xử coi thường pháp luật. Người tham gia thường hóa trang với hình xăm, sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề; các tình tiết xoay quanh tranh giành địa bàn, bảo kê, đánh bạc và thanh toán giữa các băng nhóm.

Đạo cụ được nhóm sử dụng để đóng phim. Ảnh: Thái Hà

Để quay các cảnh đánh nhau, nhóm sử dụng đạo cụ như đao, kiếm, súng. Công an cho rằng các nội dung này có yếu tố vi phạm thuần phong mỹ tục, cổ xúy lối sống bạo lực và có thể ảnh hưởng đến thanh thiếu niên.

Sau khi hoàn tất, các video được đăng kèm những từ khóa như "phim xã hội đen", "phim về giang hồ hay nhất", "anh em xã hội" và chia sẻ qua nhiều tài khoản để tăng khả năng tiếp cận.

Theo tài liệu xác minh ban đầu, một số tập thu hút hơn 4 triệu lượt xem.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.