Gạt trúng phanh tay, xe ô tô rơi xuống vực khiến 2 người bị thương

Chủ Nhật, ngày 21/08/2022 18:11 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trong lúc ngủ say nam thanh niên vô tình gạt trúng phanh tay của ô tô. Do địa hình dốc nên chiếc xe lao xuống vực khiến 2 người bị thương.

Chiếc xe rơi xuống vực bị hư hỏng nặng.

Ngày 21/8, Công an huyện Kon Plông (Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa tiến hành cứu hộ, đưa 2 nạn nhân bị rơi xuống vực đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào 16 giờ chiều ngày 20/8, anh P.N.Đ.D (26 tuổi) và chị N.T.T (22 tuổi, trú tại Kon Tum) cùng nhóm bạn đến khu vực nghĩa trang huyện Kon Plông để cắm trại.

Sau khi ăn uống, do thời tiết lạnh nên anh D. và chị T. đã lên ô tô ngủ. Đến khoảng 0 giờ ngày 21/8, trong lúc ngủ say anh D. vô tình gạt trúng phanh tay của ô tô. Do địa hình dốc đã khiến chiếc xe lao xuống vực.

Đến khoảng 0 giờ 35 phút, khi phát hiện sự việc, một người trong nhóm đã liên hệ với Công an huyện Kon Plông nhờ cứu nạn, cứu hộ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kon Plông đã phối hợp với Công an thị trấn Măng Đen và Trung tâm y tế huyện nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Do địa hình đồi núi, dốc thẳng đứng và thời tiết có mưa kèm sương mù nên lực lượng Công an huyện rất khó khăn mới đưa được 2 nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Kon Plông sơ cứu.

Vụ tai nạn hy hữu khiến anh D. bị xây xát nhẹ, riêng chị T. bị thương nặng phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum chữa trị.

Để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, Công an huyện Kon Plông khuyến cáo người dân không đến khu vực nghĩa trang huyện để cắm trại hay vui chơi, giải trí.

