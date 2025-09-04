Cận cảnh các gầm cầu Hà Nội 'phủ kín' bãi ô tô, xe máy

Ghi nhận của PV Tiền Phong hiện 4 gầm cầu: Vĩnh Tuy, Chương Dương, Ngã Tư Vọng, Mai Dịch đang đỗ kín ô tô, xe máy. ﻿Với các cầu vượt tại nút giao như Ngã Tư Vọng, Mai Dịch... do độ tĩnh không (chiều cao dầm cầu với mặt đất) hạn chế nên nhiều đoạn xe để gần như sát với dầm cầu, nếu xảy ra cháy nổ ngọn lửa sẽ bốc và nung nóng trực tiếp vào dầm cầu.

Tại gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng, ô tô đỗ sát sạt mặt dưới gầm cầu.

Khu vực bãi để xe máy tại gầm cầu Ngã Tư Vọng.

Tại bãi đỗ ô tô ở gầm cầu Ngã Tư Vọng còn có tình trạng là một trong các cửa ra vào bãi xe còn đổ thẳng ra đường Giải Phóng, khi xe ra vào là xung đột, chắn ngang dòng phương tiện đi trên đường.

Tại gầm cầu Vĩnh Tuy, toàn bộ gầm cầu theo đường đường dẫn chính lên cầu hướng Minh Khai đều là bãi trông ô tô dài hàng trăm mét.

Với các nhánh đường dẫn lên, xuống cầu Vĩnh Tuy khác như hướng Nguyễn Khoái (khu vực vừa bị cháy bãi xe máy), vòng xoay đường dẫn ra cầu Thanh Trì... đang được trưng dụng trông cả ô tô xe máy như thế này.

Tại các tuyến nhánh đường hoặc vòng xoay dẫn xuống cầu, dầm cầu thường sát mặt đất nên việc đỗ ô tô, xe máy trần xe như cũng sát với mặt dưới của dầm cầu.

Tại các gầm cầu như Long Biên và Chương Dương, việc tổ chức trông giữ xe cũng được tổ chức cả ngày, đêm.