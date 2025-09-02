'Gác' lại sum vầy, thi công xuyên lễ tại nút giao phức tạp bậc nhất TPHCM

Nút giao An Phú, dự án trọng điểm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng. Hiện nay, tổng khối lượng dự án đã đạt hơn 70%, tuy nhiên dự án đang bị chậm tiến độ hoàn thành so với kế hoạch.

Những ngày nghỉ lễ 2/9, theo ghi nhận của phóng viên, không khí lao động vẫn diễn ra sôi nổi trên công trường thi công nút giao An Phú, nút giao phức tạp bậc nhất TPHCM. Tiếng máy móc gầm vang, tiếng xe tải, máy xúc rầm rập, hòa cùng nhịp độ làm việc hối hả của công nhân, tạo nên một khung cảnh công trường không ngủ.

Tại khu vực thi công cầu vượt N3 và N4 (gói thầu XL10), hàng chục công nhân được chia làm hai mũi, làm việc liên tục.

Ông Ngô Xuân Tú - Chỉ huy phó nhà thầu CIENCO8 cho biết, công trường đang tăng tốc để bù lại tiến độ bị chậm. Dù là ngày lễ, luôn có đến 50 người túc trực, tùy theo yêu cầu công việc mỗi ngày.

Ông Tú thông tin, cầu N3 đã hoàn thành phần lớn các trụ và mố, đang tập trung thi công móng và chuẩn bị đổ bê tông. Nhánh cầu N4 cũng đã hoàn tất nhiều hạng mục chính, đang triển khai thi công móng và ép cọc. Do gói thầu này mới bắt đầu triển khai các hạng mục chính sau khi hầm HC1-01 thông xe (tháng 6/2025), sản lượng hiện mới đạt 22%.

Nhà thầu cam kết sẽ tăng cường nhân lực, thiết bị, đặc biệt là làm việc vào ban đêm và các khung giờ thấp điểm để đẩy nhanh công việc.

Tại các gói thầu như XL12, XL06, hàng chục công nhân và máy móc cũng đang làm việc miệt mài, liên tục tại nhiều vị trí khác nhau. Các tổ đội thi công phối hợp nhịp nhàng, trải dài khắp công trình.

Nhiều công nhân chia sẻ, họ cũng có gia đình và rất mong được về quê đón lễ cùng người thân. Thế nhưng, vì đây là công trình trọng điểm và đang ở giai đoạn quan trọng, cần đẩy nhanh tiến độ, họ tình nguyện gác lại chuyện riêng để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Cầu N3 đã hoàn thành từ trụ T5 đến T11 và mố M2. Công nhân, kỹ sư miệt mài thi công các hạng mục móng trụ T1 đến T3, mố M1, tường chắn đầu cầu và chuẩn bị đổ bê tông đợt 2 nhịp từ trụ T5 đến T6.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông TPHCM, cho biết đơn vị đang triển khai các giải pháp quyết liệt để rút ngắn tiến độ. Nhà thầu sẽ thi công "ba ca, bốn kíp", làm việc ngày đêm. Ban Giao thông cũng cam kết xử lý nghiêm những nhà thầu chậm trễ, thậm chí chấm dứt hợp đồng hoặc cấm thi công trên địa bàn thành phố.

Để đạt được mục tiêu này, Ban Giao thông đã kiến nghị UBND TPHCM thành lập một tổ công tác để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng thời đề xuất sớm bổ sung lãnh đạo để san sẻ khối lượng công việc.

Theo ông Lương Minh Phúc, với những giải pháp mới, dự án nút giao An Phú sẽ hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch ban đầu khoảng 6 tháng. Mục tiêu là thông xe nhánh cầu N2 và hầm chui HC1-02 trước Tết Nguyên đán 2026 (17/2/2026), giúp giảm 80% tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao này.

Mỗi ngày, lượng ô tô lưu thông qua khu vực nút giao An Phú ước tính đạt 22.000 xe, trong đó có nhiều xe container, xe bồn, xe ben... đi về cảng Cát Lái và phía cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Nơi đây thường xuyên diễn ra tình trạng xe cộ nối đuôi nhau vào giờ cao điểm.

Theo tiến độ mới, toàn bộ dự án nút giao An Phú khi hoàn thành giữa năm 2026 sẽ giải quyết tình trạng kẹt xe khu vực, đồng thời sẵn sàng kết nối thông suốt, đồng bộ với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; sân bay Long Thành.