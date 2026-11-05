Dự kiến lập trung tâm liên ngành chống lừa đảo trực tuyến

Sáng 5/11, trình Quốc hội chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết việc ứng dụng công nghệ là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm đối phó các phương thức phạm tội ngày càng tinh vi.

Bên cạnh xây dựng trung tâm liên ngành chống lừa đảo trực tuyến, ngành công an sẽ tăng cường kết nối, phân tích cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đầu tư trang thiết bị hiện đại để nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm.

Theo mục tiêu đến năm 2030, trên 90% dữ liệu về tội phạm được số hóa, chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu danh tính điện tử. Công nghệ phân tích dữ liệu và AI dự kiến được ứng dụng trong 70% vụ án, vụ việc theo yêu cầu của các đơn vị chức năng.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu nhận diện, phát hiện và quản lý toàn bộ băng nhóm tội phạm, tiến tới triệt xóa hoặc làm tan rã các nhóm hoạt động phạm tội, ngăn chặn việc tái lập và hình thành băng nhóm mới.

Bộ trưởng Công an cho biết chương trình được xây dựng trong bối cảnh tội phạm và ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng ngừa và đấu tranh. Chương trình hướng tới phòng ngừa từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở, nhằm kéo giảm bền vững tội phạm, đồng thời giảm nguồn cung, nhu cầu và tác hại của ma túy.

Trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên cả nước không có ma túy; phát hiện, triệt phá toàn bộ các điểm, tụ điểm phức tạp, điểm nguy cơ và đối tượng bán lẻ ma túy. Trên 80% đơn vị và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trình Quốc hội Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Để thực hiện các mục tiêu, Chính phủ tập trung vào 6 nhóm giải pháp, gồm hoàn thiện pháp luật; huy động và phân bổ nguồn lực; kiện toàn tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền; ứng dụng khoa học, công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Hơn 45.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2026-2030

Theo phương án Chính phủ trình Quốc hội, chương trình cần 45.301 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, 22.450 tỷ đồng đã được phê duyệt tại Nghị quyết 163 cho công tác phòng, chống ma túy; Chính phủ đề nghị bổ sung 22.851 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm.

Giai đoạn 2031-2035 dự kiến cần thêm 18.151 tỷ đồng. Sau khi kết thúc giai đoạn đầu, Chính phủ sẽ căn cứ kết quả thực hiện để báo cáo Quốc hội về nguồn lực triển khai giai đoạn tiếp theo.

Thẩm tra chương trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu tán thành sự cần thiết đầu tư nhằm tăng cường năng lực phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát những nhiệm vụ có nội dung tương đồng với các chương trình khác, xác định rõ phạm vi, đối tượng, địa bàn và nguồn kinh phí để tránh đầu tư trùng lặp, phân tán nguồn lực.

Ủy ban cũng đề nghị làm rõ căn cứ tính toán kinh phí từng dự án, trách nhiệm cân đối ngân sách địa phương và khả năng huy động các nguồn lực hợp pháp khác. Đối với giai đoạn 2031-2035, Chính phủ cần thuyết minh rõ hơn nhu cầu vốn, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn biên giới.