Dự kiến hôm nay sẽ đưa thi thể cháu Hạo Nam lên bờ

Liên quan vụ cháu Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị lọt vào ống cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), sáng 19/1, lực lượng thi công vẫn đang nỗ lực thực hiện các phần việc để sớm nhổ cọc bê tông lên bờ, sau đó đưa thi thể cháu bé ra ngoài.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, dự kiến việc thực hiện cứu hộ sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay (19/1).

Hiện trường công trình cứu hộ, nơi cháu bé bị lọt ống cọc bê tông.

“Công tác cứu hộ vẫn được các đơn vị tập trung tại hiện trường và đang được thực hiện liên tục”, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tính toán các phương án lo tang sự cho bé theo nghi thức truyền thống của gia đình. Tất cả công việc đã và đang trong trạng thái sẵn sàng, đầy đủ, bằng mọi cách để lo hậu sự cho cháu bé một cách tốt nhất.

Việc cứu hộ chậm trễ trong những ngày qua do một số nguyên nhân khách quan, lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường vẫn đang nỗ lực và thực hiện liên tục.

Kể từ khi xảy ra sự việc từ ngày 31/12/2022 đến nay, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các lực lượng cứu hộ, thi công cùng các chuyên gia đã trao đổi, tính toán và triển khai các phương án cứu hộ cháu bé.

Nhiều thiết bị máy móc và hàng trăm người thay phiên đã tham gia cứu hộ, làm việc ngày đêm, với sự tư vấn của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước.

Trong quá trình cứu hộ, Công an huyện Thanh Bình đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC – CNCH túc trực, đảm bảo an ninh an toàn, phục vụ công tác hiện trường.

Tất cả đã nỗ lực, triển khai các phương án để sớm hoàn tất công tác cứu hộ, đưa cháu bé lên. Cấp ủy, chính quyền đã chia sẻ, quan tâm và động viên gia đình cháu Hạo Nam.

