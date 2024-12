Dự kiến bắn 21 loạt đại bác kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Thông tin được Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết tại buổi làm việc giữa Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn, Bộ Quốc phòng với TP HCM về việc chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, chiều 5/12.

Theo ông Nghĩa, phần diễu binh, diễu hành sáng 30/4/2025 tại đường Lê Duẩn sẽ có nội dung bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều Việt Nam, không quân bay chào mừng, diễu hành của xe mô hình Quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc - xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; diễu binh các khối quân đội, dân quân tự vệ; diễu binh các khối công an; diễu hành các khối quần chúng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc, chiều 5/12. Ảnh: Lê Tuyết

Bộ Quốc phòng và TP HCM đã thống nhất dự thảo đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Trong đó, phần diễu binh gồm 35 khối của lực lượng vũ trang, công an do hai bộ Quốc phòng và Công an phối hợp thực hiện.

Phần diễu hành tiếp sau do TP HCM đảm nhiệm với 11 khối, trong đó thành phố đề xuất bổ sung thêm một khối quần chúng là khối Người Việt Nam ở nước ngoài. Dự kiến, tổng số lực lượng huy động cho khối diễu binh, diễu hành khoảng 13.000 người.

Về phần khách mời quốc tế, TP HCM đề xuất mời bổ sung một số đại biểu chính khách Mỹ có ảnh hưởng và đóng góp cho quan hệ hai nước tham dự (như cựu Tổng thống Bill Clinton và Phu nhân - cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton; cựu Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam; một số quan chức cựu binh Mỹ có đóng góp cho quan hệ Việt - Mỹ; các cá nhân nước ngoài tiêu biểu có đóng góp cho phong trào phản kháng chiến tranh theo đề nghị của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cựu phóng viên chiến trường.

TP HCM cũng sẽ mời đại diện 50 doanh nghiệp FDI tiêu biểu, có đóng góp lớn cho phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong 50 năm qua.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết Bộ Chính trị và Ban Bí thư đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác tổ chức lễ kỷ niệm, vừa nhắc lại ý nghĩa của sự kiện nhưng vừa đổi mới. Lễ kỷ niệm phải hấp dẫn, an toàn, tiết kiệm, phục vụ người dân tốt nhất.

Ông Nghĩa đề nghị TP HCM hoàn thiện đề án tổng thể hoạt động kỷ niệm giữa tháng 12, gửi Ban Tuyên giáo Trung ương trình Ban Bí thư cho ý kiến. Riêng hoạt động diễu binh, diễu hành, ông lưu ý nghiên cứu thêm để làm đặc sắc hình ảnh 5 cánh quân tiến về Sài Gòn 50 năm trước.

Về diễn văn, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu phải phù hợp mối quan hệ Việt - Mỹ được lãnh đạo cấp cao thống nhất là gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai phát triển bền vững.

Về hội thảo khoa học cấp quốc gia, ông Nghĩa đề nghị tìm chủ đề mới gắn với bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Cầu truyền hình trực tiếp, 5 điểm TP HCM, Hà Nội, Huế, Đăk Lăk và Kiên Giang.

