Du khách chờ cả tiếng dưới nắng vào bảo tàng Lịch sử Quân sự

Khoảng 9h nay, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau vào Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, gây ùn ứ khoảng 500 m trên đại lộ Thăng Long. Bảo tàng miễn phí vé trong hai ngày 1 và 2/9 nhân dịp Quốc khánh.

Thời gian chờ gửi xe trong khuôn viên bảo tàng trung bình khoảng một tiếng. Trong khi đó sáng nay, Hà Nội có nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời lên tới 35 độ C. Nhiều khách chọn gửi xe cách bảo tàng khoảng một km rồi đi bộ vào để tránh phải chờ lâu dưới thời tiết oi bức.

Cửa vào bảo tàng ken đặc người, nhân viên liên tục nhắc du khách không mang đồ ăn vào khu vực bên trong.

Bảo tàng rộng 386.600 m2, nằm ở phường Xuân Phương, nổi bật với tháp Chiến thắng cao 45 m ở sân trước. Công trình có tổng đầu tư 2.500 tỷ đồng, được xây dựng từ năm 2019 và hoàn thành cuối năm 2024.

Bảo tàng lưu giữ hơn 150.000 hiện vật, trong đó có bốn bảo vật quốc gia gồm máy bay tiêm kích MiG-21 số hiệu 4324, MiG-21 số hiệu 5121, xe tăng T-54B số hiệu 843 và Bản đồ Quyết tâm chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, cùng nhiều khí tài quân sự.

Chiếc MiG-21 số hiệu 4324 "Én bạc", được treo trong tòa nhà chính, thu hút hàng trăm du khách chụp ảnh. Máy bay từng lập kỷ lục 14 lần bắn hạ máy bay Mỹ trong kháng chiến chống Mỹ, được Thủ tướng công nhận Bảo vật quốc gia đầu năm 2015, theo Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Đi hơn 50 km từ phường Kỳ Sơn, Phú Thọ đến bảo tàng, Bùi Phương Uyên, 19 tuổi, chọn mặc áo dài truyền thống cùng khăn rằn. "Trong không gian lịch sử, được chiêm ngưỡng những hiện vật này, tôi tự hào và biết ơn sự hy sinh của cha ông", cô nói. Gia đình anh Chu Văn Hòa (áo xanh) gồm sáu người, từ Nam Định ra Hà Nội trong hai ngày dịp Quốc khánh. Do đến ngay khi bảo tàng mở cửa, gia đình không phải chờ lâu.

Các khu vực trình chiếu công nghệ 3D về chiến dịch Điện Biên Phủ, quá trình thay đổi kiến thiết đất nước thường xuyên kín chỗ ngồi.

Du khách theo dõi trình chiếu, sơ đồ hình thành Thành Cổ Loa.

Phía ngoài trời, người dân tìm bóng mát ngồi nghỉ. Nhiều người ngồi dưới bóng chiếc máy bay IL-14 (ảnh), từng được Trung đoàn Không quân 919 sử dụng làm chuyên cơ chở Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác giai đoạn 1960-1964.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong những điểm hút khách tham quan tại Hà Nội. Ngày thường, nơi này đón hàng nghìn đến hơn chục nghìn lượt khách. Vào các dịp cao điểm hoặc cuối tuần, con số này có thể lên tới 30.000-40.000 lượt/ngày, có thời điểm đạt kỷ lục 60.000 khách/ngày.

Ngoài Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Hà Nội miễn phí vé tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa đang thu phí trên địa bàn trong ngày 2/9. Các điểm gồm Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, khu di tích Cổ Loa, chùa Hương và làng cổ Đường Lâm.