Ô tô dàn hàng 5, xe máy leo vỉa hè ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ

Kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, sáng nay (4/5), người dân trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Lưu lượng xe tăng nhanh trong giờ cao điểm, nhiều tuyến đường huyết mạch và khu vực trung tâm Hà Nội ghi nhận tình trạng đông đúc, ùn ứ cục bộ.

Lúc 7h30, đường Nguyễn Chí Thanh ken đặc xe, xuất hiện tình trạng ách tắc nhẹ.

“Tôi đã đi làm sớm hơn thường lệ khoảng 30 phút, tuy nhiên lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường đều tăng cao nên khó tránh khỏi tình trạng ùn tắc”, anh Hoàng cho biết.

Tại đường Trần Duy Hưng lúc 8h, chiều hướng vào trung tâm Hà Nội xảy ra ùn tắc, ô tô dàn 4-5 hàng, trong khi chiều ngược lại chỉ ùn ứ nhẹ.

Nhiều tài xế lấn làn, đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và ùn tắc.

Tại hầm chui Trung Hòa, giao thông trong giờ cao điểm xảy ra ùn ứ nhẹ.

Phố Huỳnh Thúc Kháng rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, giao thông ken đặc ở cả hai chiều.

Tại khu vực phố Đào Tấn, ô tô xếp thành 3 hàng, xe máy len lỏi di chuyển qua các khoảng trống.

Khu vực đường Vành đai 3, cả hai chiều đều xảy ra tình trạng ùn tắc, làn đường trên cao ùn ứ nhẹ.

Trên đường Nguyễn Trãi, dòng phương tiện từ nhiều ngõ ngách đổ ra cùng lúc khiến tuyến đường ùn tắc kéo dài hàng km.

Tại lối lên cầu vượt Ngã Tư Sở, giao thông ùn tắc, các phương tiện dễ xảy ra xung đột khi tách dòng giữa hướng lên cầu và đi dưới.

Trên đường Láng, lưu lượng phương tiện tăng đột biến; từ khu vực Ngã Tư Sở trở đi liên tiếp xuất hiện ùn ứ cục bộ tại các nút giao.

Tại nhiều khu vực có mật độ phương tiện cao, tình trạng xe máy leo lên vỉa hè diễn ra phổ biến.

Trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ, dòng người len lỏi qua nhiều tuyến phố hướng vào trung tâm, khiến giao thông thêm áp lực.