Đề xuất tăng vốn Metro Bến Thành - Tham Lương lên 52.000 tỷ đồng

Nội dung nêu trong báo cáo điều chỉnh dự án Metro số 2, đoạn Bến Thành – Tham Lương, do Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) gửi UBND TP HCM và Sở Xây dựng. Trước đó, thành phố đã thống nhất chuyển nguồn đầu tư dự án từ vốn vay ODA sang dùng ngân sách TP HCM.

Cùng với chuyển đổi nguồn vốn, MAUR đề xuất điều chỉnh quy mô tuyến, trong đó bổ sung đoạn kết nối Metro số 1 tại ga Bến Thành (quận 1 cũ) và mở rộng các hạng mục trong phạm vi Depot Tham Lương (quận 12 cũ). Phương án này nhằm bảo đảm tính đồng bộ với Metro số 6 - tuyến dự kiến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với Long Thành và các tuyến đường sắt đô thị khác trong tương lai.

Dãy nhà mặt tiền đường Cách mạng Tháng Tám, quận Tân Bình (cũ) đã lùi sâu sau khi bàn giao mặt bằng cho Metro Số 2. Ảnh: Giang Anh

Theo phương án mới, Metro Bến Thành - Tham Lương có tổng chiều dài 11,269 km, tăng hơn 200 m so với trước; gồm 9,255 km đi ngầm, đoạn còn lại chạy trên cao và đường dẫn depot. Tuyến có 10 ga ngầm (bao gồm ga Bến Thành), một ga trên cao và một depot.

Công nghệ và số đoàn tàu của dự án cũng được cập nhật theo yêu cầu mới. Thiết kế điều chỉnh tính toán lưu lượng khách sẽ tăng cao hơn so với trước, trong đó nhu cầu giờ cao điểm đến năm 2030 dự báo đạt hơn 11.800 khách mỗi giờ ở mỗi hướng; đến năm 2040 là hơn 28.500 khách và đến 2060 là hơn 40.500 khách. Số đoàn tàu khai thác giai đoạn đầu là 14 (3 toa), sau đó tăng lên 16 và 22 (6 toa).

Hệ thống cấp điện cũng được thay đổi từ ray thứ ba sang cấp điện trên cao, tương tự tuyến Metro số 1, nhằm giảm nguy cơ mất an toàn. Thiết kế mới bổ sung hệ thống thu hồi năng lượng tái sinh từ phanh tàu để tiết kiệm điện.

Tổng chi phí trong phương án cập nhật gồm: 5.096 tỷ đồng cho đền bù – giải phóng mặt bằng; hơn 28.800 tỷ đồng cho xây dựng - thiết bị; phần còn lại là tư vấn, dự phòng, thuế và quản lý dự án.

Hướng tuyến Metro Số 2. Đồ họa: Thanh Huyền

Metro Bến Thành - Tham Lương được phê duyệt năm 2010, kỳ vọng hình thành trục vận tải khối lượng lớn nối trung tâm thành phố với cửa ngõ tây bắc. Tuy nhiên, dự án nhiều lần gặp vướng mắc về vốn, thủ tục và mặt bằng nên đến nay vẫn chưa triển khai thi công.

Theo kế hoạch, tuyến sẽ khởi công ngày 15/1/2026 và hoàn thành năm 2030. Đây cũng là dự án đầu tiên TP HCM dự kiến áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188 của Quốc hội để đẩy nhanh tiến độ.