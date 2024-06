Động đất 3.4 độ ở Quảng Nam gây rung lắc

Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu đã phát đi thông báo động đất. Theo đó, vào lúc 21 giờ 13 phút 35 giây, ngày 13/06, một trận động đất có độ lớn 3.4, độ sâu chấn tiêu 11.4 km đã xảy ra ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nhiều người dân vùng núi Bắc Trà My cho hay họ cảm nhận được sự rung lắc do dư chấn động đất. Ông Lê Ngọc Minh ở thị trấn Trà My cho biết, khi gia đình đang ăn cơm thì cảm thấy có rung lắc nhẹ khoảng 2-3 giây, sau đó không có thêm rung lắc nào nữa. Tuy nhiên nhiều người dân lo sợ vẫn chạy ra khỏi nhà.

Quảng Nam thường xuyên xảy ra động đất kích thích do hoạt động của hồ chứa.

Huyện Nam Trà My ở Quảng Nam giáp ranh với huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Nơi đây vẫn thường xuyên xảy ra động đất do hoạt động của hồ chứa. Theo Viện Vật lý Địa cầu, động đất xảy ra trên địa bàn 2 huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, nơi có hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, được xác định là động đất kích thích. Động đất xảy ra khi hồ chứa tích nước, tạo áp lực lên đứt gãy phía dưới.

TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, động đất xảy ra tại khu vực trên là động đất kích thích, có thể xuất hiện dày trong một thời gian, sau đó lại lắng xuống.

TS Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh. Khi nhận được tin động đất, mọi công dân trong vùng bị ảnh hưởng phải sẵn sàng sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Năm 2012, hiện tượng động đất kích thích xuất hiện tại thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) và đến nay vẫn còn xảy ra động đất ở khu vực này. Trận động đất lớn nhất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 có độ lớn 4.7 độ richter.

Theo phân loại của các trận động đất, những trận động đất có độ lớn M=4-5 là những trận động đất nhẹ. Những trận động đất từ M=5-6 là những trận động đất trung bình. Những trận động đất từ M=6-7 độ là những trận động đất mạnh, những trận động đất từ M=7-8 là những trận động đất lớn, những trận động đất từ M=8-9 là những trận động đất hủy diệt.

