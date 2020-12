Đơn vị duy nhất của Bộ Quốc phòng đang sản xuất, cung ứng pháo hoa

Thứ Bảy, ngày 05/12/2020 18:17 PM (GMT+7)

Bộ Quốc phòng sẽ nghiên cứu mở các đại lý, chi nhánh tại các tỉnh, thành phố để bán pháo hoa cho người dân mua sử dụng.

Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất và cung ứng pháo hoa. Ảnh minh họa TPO.

Nghị định 137/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo sẽ có hiệu lực từ ngày 11/1/2021. Theo đó, thêm nhiều trường hợp sẽ được phép sử dụng pháo hoa như: cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (trên 18 tuổi, không mắc bệnh tâm thần…) trong các dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Tuy nhiên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua tại các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho hay, đơn vị này có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường, còn việc sản xuất, kinh doanh pháo, cung ứng pháo hoa và pháo hoa nổ hoàn toàn do Bộ Quốc phòng chủ trì.

Sắp tới đây, Bộ Quốc phòng sẽ mở các đại lý, chi nhánh ở các tỉnh, thành phố để bán pháo hoa. Các đại lý, cửa hàng tại các địa phương, có bảng, biển hiệu như các cửa hàng bình thường nên người dân có thể dễ nhận biết để mua.

“Các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân dù đủ các điều kiện vẫn không được bán bởi pháo hoa là mặt hàng nguy hiểm, dù không gây nổ nhưng có nguy cơ gây cháy nên chỉ có doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng được phép sản xuất, kinh doanh”, vị đại diện chia sẻ.

Vị đại diện C06 cho biết thêm, hiện nay tại Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là đơn vị duy nhất được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao sản xuất, cung ứng pháo hoa, pháo hoa nổ.

Tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 137 quy định, việc nghiên cứu, sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa phải được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ; Phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường.

Có nội quy ra, vào tổ chức, doanh nghiệp, phương án bảo đảm an ninh, trật tự; kiểm soát phương tiện, đồ vật, hàng hóa được vận chuyển ra, vào tổ chức, doanh nghiệp; tổ chức lực lượng bảo vệ 24/24 giờ. Có nội quy, trang bị đầy đủ phương tiện, tổ chức lực lượng, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố cháy, nổ và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu, thu gom, xử lý nguyên liệu, phế thải và xử lý ô nhiễm môi trường tại chỗ; không để rò rỉ, phát tán độc hại ra môi trường; bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.

Địa điểm nghiên cứu, sản xuất và kho bảo quản phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với khu dân cư, công trình công cộng, văn hóa, xã hội, lịch sử, khu vực bảo vệ, nơi cấm, khu vực cấm.

Phải có phương tiện, thiết bị phù hợp để kiểm tra, giám sát các thông số kỹ thuật và phục vụ công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình nghiên cứu, sản xuất; có nơi thử nghiệm riêng biệt;

Sản phẩm phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; sản phẩm phải có nhãn hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng.

Người quản lý và người lao động trực tiếp tham gia nghiên cứu, sản xuất phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn.

