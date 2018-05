Đón không khí lạnh, miền Bắc sắp có mưa dông diện rộng

Thứ Bảy, ngày 26/05/2018 08:54 AM (GMT+7)

Một đợt không khí lạnh yếu tràn về gây mưa dông diện rộng khiến nắng nóng ở miền Bắc hạ nhiệt.

Miền Bắc chuyển mưa dông diện rộng từ đêm nay. (ảnh minh họa).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/5), các tỉnh miền Bắc tiếp tục nóng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hoá - Phú Yên chịu thêm tác động của hiệu ứng phơn nên nóng 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đến chiều tối nay, một đợt không khí lạnh yếu đẩy rãnh áp thấp xuống nước ta, các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ bắt đầu chuyển mưa dông, đến đêm mưa mở rộng khắp ra Bắc Bộ, kéo vào đến Thanh Hoá – Nghệ An.

Dự báo, mưa sẽ kéo dài hết đêm mai. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi. Nền nhiệt miền Bắc từ ngày mai (27/5) sẽ giảm mạnh 4-5 độ C, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội vào chủ nhật chỉ còn 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội chiều tối nay có khả năng xảy ra mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.ợng rất hiếm gặp.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, do mưa dồn dập, từ ngày 27-28/5, trên các sông suối nhỏ thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô, sông Mã và sông Cả có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1- 3m.

Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thanh Hoá.

Các tỉnh Đà Nẵng – Bình Thuận hôm nay cũng nắng nóng 33-36 độ, có nơi trên 36 độ, đêm giảm nhiệt còn 25-28 độ C.

Trong khi đó, nền nhiệt tại Tây Nguyên và Nam Bộ ít biến động, Tây Nguyên ban ngày vẫn mát mẻ 30-33 độ, Nam Bộ nóng 32-35 độ C. Chiều tối, cả 2 khu vực đều có mưa rào và dông rải rác. Đến đêm, Tây Nguyên mát mẻ 21-24 độ C, Nam Bộ mát mẻ 24-27 độ C.