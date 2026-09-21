Đối tượng nào tại Hà Nội được nhận 1 triệu đồng dịp Tết Trung thu 2026?

Những trẻ em nào tại Hà Nội được nhận 1 triệu đồng dịp Tết Trung thu?

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND, quy định mức quà tặng của thành phố dành cho một số nhóm trẻ em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu.

Theo đó, tại Điều 3 Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức tặng quà của thành phố Hà Nội tới trẻ em nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và Ngày Tết Trung thu như sau:

- Mức quà 1.000.000 đồng/em/lần đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em mồ côi cả cha và mẹ (con của người lao động hoặc người hưởng lương hưu chết) đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Như vậy, ngày Tết trung thu năm 2026, mỗi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em mồ côi cả cha và mẹ (con của người lao động hoặc người hưởng lương hưu chết) đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng sẽ được tặng quà mức 1.000.000 đồng/em/lần.

Ảnh minh họa AI.

Ngoài việc tặng quà trực tiếp cho trẻ em, nghị quyết cũng quy định mức quà dành cho các đơn vị đang chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Cụ thể, đoàn lãnh đạo thành phố sẽ đến thăm và tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội công lập cấp thành phố có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em cùng các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế chuyên điều trị bệnh nhi. Mỗi đơn vị được nhận 17 triệu đồng/lần, gồm 2 triệu đồng tiền quà và 15 triệu đồng tiền mặt.

Đối với các cơ sở trợ giúp xã hội công lập cấp xã, phường có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, đoàn lãnh đạo cấp xã, phường sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà với mức 12 triệu đồng/đơn vị/lần, gồm 2 triệu đồng tiền quà và 10 triệu đồng tiền mặt.

Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo quy định, kinh phí thực hiện chính sách quà tặng được bảo đảm từ ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã theo phân cấp. Riêng trong năm 2026, phần kinh phí tăng thêm sẽ do ngân sách thành phố Hà Nội bảo đảm.

Hơn 14.000 trẻ hoàn cảnh đặc biệt có thể được nhận?

Theo thông tin được Sở Y tế Hà Nội đăng tải vào tháng 5/2026, toàn thành phố có 14.295 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, số trẻ khuyết tật là 13.251 em; có 405 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, 141 trẻ bị bỏ rơi và 91 trẻ bị xâm hại tình dục.

Các nhóm chi tiết này đã nằm trong tổng số 14.295 trẻ, không được cộng thêm một lần nữa. Từ số liệu trên, có thể dự kiến hơn 14.000 trẻ sẽ thuộc diện được các xã, phường rà soát trước dịp Trung thu.

Nếu toàn bộ 14.295 trẻ vẫn đủ điều kiện tại thời điểm chốt danh sách, tổng số tiền quà dành trực tiếp cho các em có thể vào khoảng 14,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là con số ước tính dựa trên số trẻ đang được quản lý, chưa phải danh sách nhận quà Trung thu 2026 đã được công bố chính thức.

Số người thực tế được nhận có thể thay đổi sau khi địa phương cập nhật độ tuổi, nơi cư trú, hoàn cảnh và các trường hợp mới phát sinh. Trẻ thuộc hộ nghèo hoặc gia đình khó khăn cũng chưa chắc đương nhiên được nhận nếu không thuộc đúng nhóm đối tượng theo quy định.

Trước ngày 1/7/2026, mức quà dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Hà Nội là 500.000 đồng/em trong mỗi dịp. Chính sách mới nâng mức này lên 1 triệu đồng/em/lần, tức tăng thêm 500.000 đồng và cao gấp đôi mức cũ.

Cách nhận quà Tết Trung thu như thế nào?

Nghị quyết 16 và công văn triển khai không đưa ra một bộ hồ sơ chung áp dụng cho mọi trường hợp trong phần nội dung đã công bố. Cách rà soát có thể khác nhau tùy nhóm đối tượng.

Với trẻ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, cơ quan chức năng có thể đối chiếu thông tin từ dữ liệu bảo hiểm xã hội và danh sách quản lý tại địa phương. Với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, việc xác định cần dựa trên hồ sơ quản lý trẻ em và các giấy tờ chứng minh tình trạng của trẻ.

Phụ huynh, người giám hộ nên thực hiện ba bước:

Thứ nhất, kiểm tra trẻ đã có tên trong danh sách hưởng trợ cấp tuất hoặc danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương hay chưa.

Thứ hai, liên hệ UBND xã, phường nơi cư trú hoặc cán bộ phụ trách chính sách xã hội, trẻ em để hỏi lịch rà soát và trao quà.

Thứ ba, chỉ cung cấp giấy khai sinh, giấy tờ tùy thân, quyết định trợ cấp hoặc giấy tờ liên quan khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Không nên gửi ảnh căn cước, giấy khai sinh hoặc thông tin tài khoản ngân hàng qua những đường dẫn được chia sẻ trên mạng xã hội nhưng không thuộc cổng thông tin chính thức.

Cảnh giác với thông báo "đăng ký nhận 1 triệu đồng"

Thông tin về một khoản hỗ trợ bằng tiền thường dễ bị lợi dụng để tạo đường dẫn giả mạo, yêu cầu người dân nhập mã OTP, số tài khoản hoặc nộp "phí xác minh hồ sơ".

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 16 được giao cho các sở, ngành và UBND xã, phường, với yêu cầu đúng đối tượng, công khai và minh bạch. Người dân không nên chuyển tiền cho cá nhân tự nhận có thể "làm hồ sơ nhanh" hoặc "đưa tên vào danh sách".

Khi nhận được tin nhắn lạ, phụ huynh, người giám hộ nên kiểm tra trực tiếp với chính quyền địa phương. Một chính sách tặng quà từ ngân sách không yêu cầu người thụ hưởng phải chuyển tiền trước để được giải ngân.