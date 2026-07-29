Từ nơi cựu binh Mỹ chỉ vị trí mộ đến 700 liệt sĩ ở núi Mây Tàu: TP.HCM khảo sát 12 khu vực trọng điểm tìm hài cốt

TP.HCM khảo sát 12 khu vực trọng điểm tìm hài cốt

Đây là kế hoạch triển khai trong năm 2026 và kéo dài đến 2030, với mục tiêu thu thập đủ hồ sơ khoa học làm cơ sở cho từng chiến dịch tìm kiếm cụ thể tại mỗi địa điểm.

Mỗi khu vực trong danh sách đều gắn với một trận đánh, một ngày tháng và những con số còn bỏ ngỏ sau hàng chục năm.

Sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Bình), nơi diễn ra trận đánh đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 từng được quy tập 181 hài cốt liệt sĩ từ 2 rãnh mộ phát hiện năm 1995. Đây là khu vực tiếp tục được xác minh để tìm thêm.

Núi Mây Tàu (xã Hoà Hiệp), nơi đặt Bệnh viện dã chiến K76A, K76B trong chiến tranh hồ sơ ghi nhận khoảng 700 liệt sĩ. Đây là một trong những địa điểm có số lượng ước tính lớn nhất trong đợt khảo sát lần này.

Trận Bình Ba (xã Ngãi Giao, ngày 8/6/1969) — tài liệu ghi nhận 107 liệt sĩ hy sinh. Đến nay đã quy tập được 60 hài cốt, còn lại 47 hài cốt đang tiếp tục xác minh.

Trận Sở Hội (phường Bình Cơ, ngày 12/5/1968) — nhân chứng xác nhận khoảng 200 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 được chôn trong 3 hố mộ tập thể. Người dân đã phát hiện 7 hài cốt và vẫn lưu giữ hình ảnh các rãnh mộ.

Trận Láng Cà Thy (xã Xuyên Mộc, ngày 31/12/1970) — tài liệu ghi rõ 21 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 445 hy sinh. Hình ảnh 2 rãnh mộ cùng danh sách đầy đủ 21 liệt sĩ vẫn còn được lưu giữ — đây là cơ sở tương đối rõ ràng nhất trong số các địa điểm.

Ngoài ra, kế hoạch còn bao gồm: Bàu Bàng 1 (xã Bàu Bàng, có thông tin từ nhân chứng); Búng - Lái Thiêu (phường Lái Thiêu, tháng 2/1968, có ghi nhận an táng phía Tây cổng Trường Nông Lâm Súc); phía Đông cầu xe lửa Bình Điền (xã Tân Nhựt, thông tin bổ sung từ lời kể của một cựu binh Mỹ); Bến Tranh (ấp Bến Tranh, xã Thanh An, trận ngày 22/5/1969); ấp Lò Gốm (xã Long Điền, trận ngày 17/2/1967); Tây Nam ngã tư Gò Mây (phường Bình Tân, trận FSB Pike VI ngày 12/5/1968); và Nghĩa trang Hàng Keo (đặc khu Côn Đảo — nơi an táng nhiều liệt sĩ hy sinh từ năm 1945, đặc biệt giai đoạn khủng bố trắng 1940-1941).

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515, công tác khảo sát tại từng địa điểm sẽ tập trung làm rõ ba nội dung chính: diễn biến, quy mô và ý nghĩa lịch sử của từng trận đánh; bổ sung hồ sơ quân sự và hồ sơ liệt sĩ từ các kho lưu trữ; và quan trọng nhất gặp gỡ trực tiếp nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân địa phương để xác minh vị trí chôn cất ban đầu.

Toàn bộ kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp thành hồ sơ khoa học, làm cơ sở cho các chiến dịch tìm kiếm và quy tập cụ thể trong giai đoạn tiếp theo.

Từ sân bay Tân Sơn Nhất đến núi rừng Mây Tàu, từ Côn Đảo xa xôi đến những con đường nay đã thành phố xá các liệt sĩ vẫn đang nằm đâu đó dưới lòng đất. Kế hoạch khảo sát 12 địa điểm lần này là bước đi cụ thể nhất từ trước đến nay để thu hẹp dần khoảng cách giữa những con số trên hồ sơ và hài cốt thực sự còn đang chờ được đưa về.