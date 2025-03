Đội cứu hộ Bộ Công an mang flycam, radar sang Myanmar tìm nạn nhân động đất

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cử 6 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị, phương tiện, thiết bị bảo hộ cá nhân và lựa chọn 6 cán bộ, chỉ huy tham gia Đoàn công tác của Bộ Công an gồm: Trung tá Nguyễn Đình Dương- Đội trưởng, Đại úy Lê Diện Anh, Đại úy Kiểu Văn Dũng, Đại úy Bùi Minh Đức, Thượng úy Lê Diện Anh, Thượng úy Nguyễn Quốc Cường. Đây là những cán bộ chiến sỹ PCCC&CNCH tinh nhuệ, có sức khỏe tốt, đã được huấn luyện, đào tạo, tinh thông nghiệp vụ, vững về chuyên môn, với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác cứu nạn cứu hộ và được trang thiết bị, phương tiện hiện đại, phù hợp với thực tế hiện trường.