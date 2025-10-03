Doanh nhân Hoàng Hường là ai, vì sao bị khởi tố?

Hoàng Hường là ai?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có đối tượng Hoàng Thị Hường.

Hoàng Hường, tên thật là Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987 tại Phú Thọ. Bà là một nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực dược phẩm, nha khoa và bán hàng online.

Hoàng Hường bắt đầu nổi tiếng từ năm 2022 qua livestream trên Facebook, TikTok, YouTube, bán hàng trực tiếp với doanh thu lớn. Các fanpage của bà có hàng triệu người theo dõi, như "Hoàng Hường" (1,3 triệu), "Gia đình Hoàng Hường" (1,4 triệu).

Hoàng Hường được mệnh danh là "nữ hoàng livestream" nhờ khả năng thu hút khách hàng qua phong cách bán hàng sôi động, kết hợp chiêu trò khuyến mãi hấp dẫn.

Không giống nhiều streamer khác như các KOL bán hàng trên Shopee hay Lazada, Hoàng Hường chủ yếu chốt đơn qua tin nhắn hoặc số điện thoại, tạo cảm giác gần gũi nhưng cũng dễ dẫn đến tranh cãi.

Bên cạnh đó, Hoàng Hường còn được biết đến với vai trò từng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường thành lập tháng 8/2021, vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Công ty chuyên sản xuất và bán thực phẩm chức năng như viên xương khớp Hoàng Hường, hoạt huyết Hoàng Hường, nước súc miệng, kem đánh răng. Công ty tuyên bố có 4 nhà máy và 2.000 nhân viên, nhưng quy mô thực tế vẫn là điều chưa rõ.

Trong các buổi livestream bán hàng, Hoàng Hường thường quảng bá sản phẩm với phong cách "nổ tung trời" và tặng quà lớn để thu hút khách hàng.

Bên cạnh kinh doanh, Hoàng Hường tích cực tham gia hoạt động từ thiện, thường kết hợp với livestream để quyên góp. Cách làm này cũng từng gây nhiều tranh luận trái chiều.

Liên tiếp vướng bê bối

Cùng với sự nổi lên nhanh chóng từ mạng xã hội, Hoàng Hường liên tục vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến quảng cáo sai sự thật và phát ngôn gây sốc. Hoạt động kinh doanh của Hoàng Hường từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý.

Năm 2019, chuỗi Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile bị Sở Y tế Hà Nội thu hồi giấy phép hoạt động vì sử dụng nhân sự chưa được cấp phép và tự ý thay đổi cơ sở vật chất.

Đến năm 2022, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường tiếp tục bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt 65 triệu đồng do quảng cáo thực phẩm chức năng theo hướng gây hiểu lầm như thuốc chữa bệnh, đồng thời một số sản phẩm như viên xương khớp và hoạt huyết bị cảnh báo.

Sau đó, doanh nghiệp đổi thương hiệu từ “Dược phẩm Hoàng Hường” sang “Hoàng Hường Meli”.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2025, thương hiệu mới lại tiếp tục gặp rắc rối khi fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng” bị đề nghị xử lý vì quảng cáo chưa có giấy xác nhận nội dung. Sau đó, website công ty bị khóa, nhiều sản phẩm bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng trực tuyến, khiến người tiêu dùng hoang mang.

Không chỉ gây chú ý bởi hoạt động kinh doanh, Hoàng Hường còn nổi tiếng với những phát ngôn sốc. Tháng 2/2023, trong một buổi livestream TikTok, bà gọi món ăn truyền thống mèn mén của người H’Mông ở Hà Giang là “cám lợn” và “món ăn giải nghiệp”, đồng thời ví một số người làm du lịch địa phương như “ăn xin”. Phát ngôn này khiến dư luận phản ứng mạnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Giang phải vào cuộc.

Ngoài ra, bà nhiều lần khoe tài sản, chỉ trích đối thủ công khai, gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, hoạt động livestream của Hoàng Hường suy giảm rõ rệt. Nhiều sản phẩm bị ẩn khỏi các nền tảng thương mại, còn bản thân bà chỉ giữ hình ảnh qua một số hoạt động từ thiện đăng tải trên fanpage.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng. Với các hành vi vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", bao gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên.