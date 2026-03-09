Đô vật bị chấn thương khi thi đấu tại lễ hội vật ở Hà Nội, phải đưa đi bệnh viện

Chiều 8/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một đô vật gặp chấn thương trong lúc thi đấu tại một lễ hội vật. Theo nội dung đoạn clip, trong quá trình thi đấu trên sới vật, một đô vật bất ngờ gặp sự cố chấn thương. Sau đó, Ban tổ chức đã nhanh chóng gọi xe cứu thương vào tận khu vực thi đấu để hỗ trợ, đồng thời đưa đô vật đi bệnh viện.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người đã bày tỏ quan ngại về tính an toàn cho các đô vật trong các lễ hội vật truyền thống.

Qua tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào chiều 8/3 tại lễ hội vật Đề Thượng Núi Xây, xã Kim Anh, TP.Hà Nội.

Chiều 9/3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Đảng ủy xã Kim Anh xác nhận vụ việc. Theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi đô vật gặp chấn thương, Ban tổ chức đã nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa người này đến bệnh viện để kiểm tra, thăm khám.

Kết quả kiểm tra, thăm khám ban đầu cho thấy đô vật này chỉ bị chấn thương nhẹ. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra và xử lý, ngay trong ngày 8/3 người này đã được cho về nhà để tiếp tục theo dõi và điều trị.