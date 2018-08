Đò dọc hết đăng kiểm lật úp, 1 người chết, 9 người may mắn bơi vào bờ

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 18:03 PM (GMT+7)

Sau cú va chạm mạnh giữa đò dọc và phương tiện đường thủy khác, 1 người tử vong.

Ngày 20-8, Công an huyện U Minh (Cà Mau) và Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, đò dọc mang BKS: CM-2370 do ông Nguyễn Hoàng Nhung (58 tuổi; ngụ ấp 6, xã Khánh An, huyện U Minh) chở theo 10 người từ bên này sông sang bên kia sông Vàm Cái Tàu thì va chạm với phương tiện thủy mang BKS: AG -10386 do anh Đào Văn Thắng (33 tuổi; ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển.

Sau vụ va chạm, đò dọc bị lật úp, 9 người may mắn bơi được vào bờ. Riêng anh Nguyễn Thanh H. (31 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị tử vong.