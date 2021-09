Điều tra vụ nữ giám đốc bị tố làm lây lan dịch Covid-19 cho nhiều người

5 F1 của bà Nh. dương tính với SASR-CoV-2 Theo báo cáo ban đầu của CDC Bạc Liêu, khoảng 8 giờ ngày 23-8, bà Nh. đến một siêu thị để mua thực phẩm, đến 9 giờ ra về, không nhớ người tiếp xúc. Khoảng 15 giờ 30 ngày 24-8, bà Nh. đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên (phường 7, TP Bạc Liêu) để lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 27-9, bà Nh. thuê dịch vụ xét nghiệm tại nhà của Bệnh viện Thanh Vũ MEDIC và được nhân viên đến tận nhà test nhanh, kết quả âm tính. Khoảng 14 giờ 30 ngày 28-8, bà Nh. đến điểm lấy mẫu xét nghiệm tại Công an tỉnh Bạc Liêu. Đến 15 giờ cùng ngày, bà Nh. về nhà. Từ 28-8 đến 5-9, bà Nh. chỉ sinh hoạt tại nhà, đặt thức ăn có người giao, nhân viên ra nhận và thanh toán bằng chuyển khoản. Cùng thời gian này, bà Nh. nhận hàng mỹ phẩm từ các tỉnh qua đường bưu điện. Cơ quan chức năng đang xác minh thông tin này. Khoảng 9 giờ ngày 6-9, bà Nh. đến Bệnh xá Công an tỉnh Bạc Liêu để tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Đến 11 giờ, bà Nh. ra về, di chuyển đến chợ phường 3 (TP Bạc Liêu) mua đậu xanh. Tại đây, bà Nh. tiếp xúc 1 phụ nữ trung niên. Sau đó, bà Nh. tiếp tục đến chợ Nông sản (phường 3, TP Bạc Liêu) mua cá bên lề đường, không rõ trường hợp tiếp xúc, địa điểm cụ thể, rồi về nhà. Khoảng 16 giờ ngày 7-9, bà Nh. đi mua bánh mì ở phường 1, TP Bạc Liêu. Tại đây, bà Nh. tiếp xúc 1 nữ nhân viên tiệm bánh mì, rồi về nhà. Cùng ngày, có người quen tên C. đến nhà bà Nh. lấy đồ, tiếp xúc trực tiếp với bà Nh. Khoảng 16 giờ ngày 8-9, bà Nh. có triệu chứng sốt, ho, đau họng và tự sử dụng test nhanh tại nhà, kết quả dương tính với SASR-CoV-2. Bà Nh. thông báo cho Bệnh viện Thanh Vũ MEDIC và được nhân viên bệnh viện đến nhà lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, kết quả khẳng định bà Nh. dương tính với SASR-CoV-2 vào lúc 2 giờ ngày 9-9. Qua truy vết, bà Nh. tiếp xúc 25 F1. Đến ngày 11-9, 5/25 F1 của bà Nh. dương tính với SASR-CoV-2.