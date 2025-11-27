Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Điều tra vụ lật xe chở công nhân ở Tây Ninh, 10 người nhập viện

Sự kiện: An toàn giao thông
Vụ lật xe chở công nhân ở Tây Ninh khiến hơn 10 người mắc kẹt trong xe, người dân địa phương đập cửa kính, đưa các nạn nhân ra ngoài

Đến sáng sớm 27-11, nhiều người vẫn đang tiếp tục điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước cơ sở 2 sau vụ lật xe chở công nhân ở Tây Ninh.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26-11, xe khách mang biển số 63E-018.. chở hơn 20 công nhân chạy trên đường Tỉnh 826, từ hướng Quốc lộ 1 đi xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh.

Khi phương tiện vào đến khu vực xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh thì bất ngờ mất lái rồi lao sang lề và lật ngang.

Tai nạn đột ngột khiến hơn 10 công nhân bị thương và mắc kẹt trong xe, người dân địa phương phát hiện đã chạy đến đập cửa kính, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Tại hiện trường, chiếc xe khách lật chắn ngang đường khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn. Hai bên hông xe, kính chắn gió bị vỡ vụn, vương vãi khắp nơi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Mỹ Lệ đã có mặt phối hợp với CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân.

Theo nguồn tin ban đầu, có hơn 10 người nhập viện ở Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước cơ sở 2.

Hiện danh tính các nạn nhân nhập viện chưa được công bố. Nguyên nhân vụ lật xe đang được cơ quan cảnh sát điều tra là rõ.

