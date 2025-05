Đưa vụ án liên quan Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục vào báo cáo gửi Quốc hội

Trước đó vào ngày 4-4, Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER) và Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa dối khách hàng, theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Hằng và Linh nổi tiếng trên mạng xã hội và thường xuyên livestream bán hàng. Cơ quan điều tra xác định thực phẩm bổ sung Kera Super Greens Gummies (kẹo rau củ Kera) là "hàng giả", do CER công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024, đã bán ít nhất hơn 135.300 hộp. Kẹo do Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, sản xuất theo đặt hàng của CER. Kẹo được Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs khi livestream bán hàng đã quảng cáo có thể thay cho rau xanh trong bữa ăn. Thực tế chất lượng kiểm định kém xa so với quảng cáo. Theo cơ quan điều tra, hành vi của các bị can đã gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.