Điều tra, tạm giữ đối tượng liên quan vụ đánh người sau va chạm giao thông ở Tây Hồ

Qua tài liệu của cơ quan Công an, khoảng 19h30 ngày 1/1, trong khi tham gia giao thông tại trước cửa nhà số 51, ngách 35/76 phố An Dương, phường Tứ Liên, quận (Tây Hồ) , xe máy của Nguyễn Hồng Quân (SN 1983), trú tại phường Yên Phụ (Tây Hồ) đã va chạm với xe máy của ông Lê Ngọc Kỷ (SN 1949), trú tại phường Tứ Liên đang lưu thông theo chiều ngược lại làm cả 2 bị ngã ra đường, ông Kỷ bị thương tích.

Lúc này Quân cho rằng mình không có lỗi, định bỏ đi thì người dân tại khu vực không đồng ý và yêu cầu anh phải có trách nhiệm giải quyết vụ việc với ông Kỷ. Thấy vậy, Quân gọi điện cho anh trai là Nguyễn Trọng Toàn (SN 1976) đến giải quyết và đã xảy ra cãi vã giữa anh Toàn, anh Quân với một số người dân tại khu vực này rồi cả 2 người đã bị đánh gây thương tích. Sau đó, anh Toàn đến Công an phường Tứ Liên trình báo. Kiểm tra nồng độ cồn của Quân có 0,157 mg/lít khí thở.

Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Anh.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của anh Toàn, ngay trong tối 1/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã nhanh chóng triển khai các lực lượng đến hiện trường tổ chức điều tra nhưng chưa rõ những người liên quan đến việc gây thương tích cho anh Toàn, anh Quân ...Sau một thời gian kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác đi các tỉnh, địa phương xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan và đã làm rõ, ra quyết định tạm giữ Nguyễn Đức Anh (SN 1993), trú tại thôn Trung Thành, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 BLHS.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đang điều tra mở rộng vụ án, yêu cầu những người liên quan trong vụ án khẩn trương đến Công an quận Tây Hồ đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước. Khi cần thiết liên hệ đồng chí Trung tá Nguyễn Bá Phước, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ, điện thoại: 091 2410007 để giải quyết theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]