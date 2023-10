Điều tra: Đường dây mua bán thận ở TP.HCM - Bài 3: Ông "trùm" không lộ mặt

BS PHẠM THANH VIỆT, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Chợ Rẫy: Bộ phận pháp chế của bệnh viện sẽ xác minh nếu nghi ngờ Ghép thận mang tính chất nhân đạo, rất rõ ràng. Tuy nhiên, do nhu cầu ghép thận cao nên xảy ra hiện tượng mua bán thận gây ra nhiều hệ lụy xấu như chỉ định không đúng, người bán bất chấp sức khỏe... Để hạn chế tối đa việc gian lận trong ghép tạng, BV Chợ Rẫy không phân công một bộ phận giám sát mà có nhiều bộ phận tham gia. Trước khi ghép tạng phải tập hợp nhiều chuyên khoa liên quan để hội chẩn, sau đó tất cả hồ sơ của bệnh nhân có chỉ định ghép thận sẽ được chuyển tới bộ phận pháp chế xem xét. Nếu nghi ngờ mua bán thận thì bộ phận pháp chế của BV sẽ có văn bản gửi địa phương xác minh. Hiện BV còn phụ thuộc vào giấy tờ quá nhiều nên kéo dài thời gian xác minh hồ sơ nếu có nghi ngờ. Một khi hệ thống chính phủ điện tử hoàn thiện và đưa vào sử dụng thì hồ sơ không cần xác minh, mở hệ thống chính phủ điện tử là có thể phát hiện hồ sơ giả mạo hay không. Về trường hợp ông Huỳnh Minh Vượng và bệnh nhân Lê Nhật Quang (tên nhân vật đã được đổi và PV Pháp Luật TP.HCM cung cấp mã số hồ sơ cho BV - PV), căn cứ vào hồ sơ thì BV Chợ Rẫy xác nhận hai người có quan hệ huyết thống. Tuy nhiên, nếu cần thiết, BV sẽ cho xác minh với chính quyền địa phương để chắc chắn về hồ sơ của cả hai người này. .................................... PGS-TS-BS THÁI MINH SÂM, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu BV Chợ Rẫy Khoảng 200 cặp bị loại Để tránh tiêu cực trong quy trình ghép thận, BV Chợ Rẫy đưa ra nguyên tắc mọi thứ phải minh bạch, rõ ràng và chỉ ghép thận cho người thân hoặc từ người chết. Một năm, BV Chợ Rẫy tiếp nhận trung bình 300 cặp tư vấn hiến và nhận thận nhưng chỉ thực hiện trên dưới 100 cặp. Khoảng 2/3 cặp bị loại, do người hiến và người nhận không phù hợp hoặc không chứng minh được quan hệ huyết thống. Quy trình ghép thận không đảm bảo an toàn, thậm chí thận không tốt vẫn lấy ghép. Người hiến thể trạng không tốt nhưng vẫn cố tình lấy thận sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe về sau. Thực tế một số nơi đã xảy ra nhiều trường hợp đau lòng do mua bán thận. Một người mắc bệnh lý máu không đông nhưng vẫn mổ lấy thận, dẫn đến tình trạng suy kiệt cơ thể. Một người ghép quả thận không phù hợp nên tử vong. Một người được chỉ định ghép thận mặc dù thận vẫn còn nước tiểu nên khi ghép xong thì thận bị hư, không thể hoạt động.