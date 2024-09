Ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp di tích Hòn Vọng Phu không quá 17 tỷ đồng ở Thanh Hóa

Di tích Hòn Vọng Phu nằm trong Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), TP Thanh Hoá được Bộ Văn hoá, Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích quốc gia năm 1992.