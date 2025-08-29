Diễn biến mới vụ người dân "xếp hàng" bằng mũ bảo hiểm chờ làm thủ tục hành chính

Ngày 29-8, một lãnh đạo UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có báo cáo giải trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về vụ việc người dân "xếp hàng" bằng cách đặt gạch đá, mũ bảo hiểm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Người dân "xếp hàng" bằng mũ bảo hiểm, tài liệu chờ làm thủ tục hành chính

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Kar, trước đây, người dân 5 xã lân cận đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã từ lúc 4-5 giờ sáng để chờ làm thủ tục đất đai. Do đó, đã xảy ra tình trạng người dân "xếp hàng" bằng gạch đá, mũ bảo hiểm.

Từ 25-8, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Ea Kar đã không còn tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Kar mà chuyển đến địa điểm mới. Do đó, lượng người đến làm thủ tục hành chính đã giảm đáng kể. Hiện mỗi ngày Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Kar tiếp nhận, xử lý khoảng 70 hồ sơ nên mọi việc diễn ra thuận lợi.

Có những thời điểm người dân xếp hàng dài tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Ea Kar

"Hiện nay, người dân đến làm thủ tục hành chính được hướng dẫn bốc số thứ tự, ngồi chờ ngay ngắn, bài bản, không có việc chen chúc như trước" - lãnh đạo UBND xã Ea Kar nói.

Theo một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Ea Kar và khu vực Krông Năng đến địa chỉ mới nhằm thuận lợi công tác tiếp nhận các thủ tục của người dân.

"Người dân thường lo không nộp được hồ sơ nên đi từ rất sớm, đơn vị đã cho lực lượng hướng dẫn chi tiết, không có kiểu "xếp hàng" lạ như trước đây" – vị này thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, thời gian gần đây, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh người dân dùng mũ bảo hiểm, gạch đá, túi xách, tài liệu "xếp hàng" trước Trung tâm Phục vụ hành chính công một số xã ở Đắk Lắk, gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Lãnh đạo UBND các xã này lý giải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã có cả bộ phận một cửa của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk nên số lượng người đến giải quyết đông.